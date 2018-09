Bóc giá loạt đồ hiệu 'nhí nhố' của Miley Cyrus

"Gái hư" ưa nổi loạn dám chịu chi cho những món đồ kỳ dị. Đây là áo liền quần in mặt quái vật hiệu SO SO Happy x Iron 55 USD (hơn 1 triệu đồng). Ca sĩ mix với mũ beanie Free People 28 USD (590.000 đồng), vòng cổ The Candy Kids 25 USD (hơn 500.000 đồng) và sticker dán mặt Wicked Hippie 26 USD (hơn 500.000 đồng).