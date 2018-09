Bóc giá 10 chiếc đồng hồ của sao

Cựu công chúa Disney Ashley Tisdale nổi danh từ sớm qua một loạt các bộ phim hot như High School Musical, The Suite Life of Zack & Cody... Tài năng diễn xuất lẫn ca hát đem đến thành công đáng kể cho mỹ nhân 29 tuổi. Cô còn được biết đến với tủ đồ sang trọng gồm nhiều món đẳng cấp, trong đó có một chiếc đồng hồ Rolex vàng mà nàng từng đeo trong đêm ra mắt phim Journey 2: The Mysterious Island. Nó có giá 7.188 USD (khoảng 150 triệu đồng).