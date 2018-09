Bộ sưu tập nội y quyến rũ của Triumph

Mùa lễ hội cuối năm, Triumph ra mắt bộ sưu tập 'RED is the ONE' với sắc màu rực rỡ cùng thiết kế tôn vinh nét cuốn hút, gợi cảm của phái đẹp.