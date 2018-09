Bộ sưu tập ấn tượng của NTK Li Lam

Trong 'Everything will be alright', nhà thiết kế Li Lam sử dụng chất liệu chính là lụa, cotton và nhung với họa tiết tự in vào các thiết kế.

Với nhà thiết kế Li Lam, hình ảnh người phụ nữ tự do, tự tại từ tinh thần tới thái độ, làm chủ được cuộc đời mình là một trong những thời khắc quyến rũ nhất. Câu nói “Người phụ nữ tự mua hoa cho mình” và cuốn sách "Một căn phòng riêng" của nữ nhà văn Virgina Woolf đã mang lại niềm cảm hứng chính cho bộ sưu tập - "Everything will be alright" của chị được giới thiệu trong tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week 2014. Chị chia sẻ: "Đây là show diễn đậm chất 'Li Lam' nhất trong số các show diễn của tôi cho tới nay, có những phút ngẫu hứng, thể hiện tinh thần, năng lượng mới của tôi, không u sầu buồn bã, mà độc lập, tự do".

Trong "Everything will be alright", nhà thiết kế Li Lam sử dụng chất liệu chính là lụa, cotton và nhung với họa tiết tự in cùng các chất liệu tự nhiên vào các thiết kế và vẽ trực tiếp lên áo. Trước show diễn, chị luôn chăm chút từng đường kim mũi chỉ, chất liệu, phom dáng, màu sắc của từng mẫu trang phục đến cách người mẫu mặc lên người, cách người mẫu di chuyển và thậm chí cả âm nhạc để đảm bảo truyền tải được hết ý tưởng chủ đạo trong bộ sưu tập của mình.

