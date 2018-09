Bộ ngọc trai gần 800 triệu đồng của Mai Phương Thúy

Những viên ngọc trai đều có kích thước lớn, đẹp, thuộc loại hiếm, có giá trị cao và nằm trong bộ sưu tập của thương hiệu Hoàng Gia Pearl.

Ngọc trai kích thước lớn thường hiếm và có giá trị cao hơn so với những viên ngọc trai nhỏ cùng loại. Để có được một viên ngọc đạt chuẩn về độ dầy xà cừ, thông thường cần từ 3 đến 6 năm nuôi dưỡng, do vậy, để có một viên ngọc trai kích thước lớn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, trong quá trình phát triển, ngọc trai khó duy trì được hình dạng như mong muốn, thời gian nuôi cấy càng lâu thì tỷ lệ viên ngọc có hình dáng và bề mặt đẹp càng thấp. Do đó, ngọc trai kích thước lớn thường hiếm có và đạt giá trị cao.

Giá trị kích thước phụ thuộc vào giống trai

Các loài trai được nuôi cấy lấy ngọc bao gồm ngọc nước ngọt và ngọc trai biển như South Sea, Akoya, Tahiti, thường có kích thước cụ thể. Tuy nhiên, nhờ một vài thay đổi trong kỹ thuật nuôi cấy, người ta có thể tạo ra nhiều kích thước khác biệt cho từng loài.

Kích thước truyền thống của ngọc trai Akoya là 4-11mm, Tahiti là 6-14mm, South Sea là 9-20mm, ngọc trai nước ngọt là 2-15mm. Một viên ngọc South Sea cùng kích thước sẽ giá trị hơn một viên Tahiti, một viên ngọc trai biển sẽ có giá gấp 20 lần một viên ngọc nước ngọt cùng size, vì vậy, tùy từng loại ngọc trai mà người ta có những định giá size khác nhau.

Ý nghĩa kích thước trong chế tác trang sức ngọc trai

Kích thước ngọc phụ thuộc chủ yếu vào 3 yếu tố: giống loài; kỹ thuật nuôi cấy; thời gian nuôi. Những viên ngọc trai lớn có giá trị hơn hẳn những viên nhỏ cùng loài. Tuy nhiên, bên cạnh kích thước, người ta cũng chú ý đến tính độc đáo của viên ngọc. Ngọc trai có hình dạng và ánh màu tốt sẽ cung cấp cho nhà thiết kế nhiều ý tưởng sáng tạo và đạt giá trị cao hơn.

(Nguồn: Ngọc Trai Hoàng Gia)