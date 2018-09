Bộ ảnh ấn tượng của Jessica Minh Anh trước show trên sông Seine

Nàng mẫu gốc Việt vốn nổi tiếng với những ý tưởng set-up sàn diễn độc đáo, từng khiến khán giả bất ngờ qua các show thời trang tại tháp Eiffel (Pháp), cầu tháp London (Anh), One World Trade Center (Mỹ), Gardens by the Bay’s Skyway (Singapore), Skybridge tại tháp đôi Petronas (Malaysia) và đặc biệt là sàn diễn trên độ cao 4.000 feet tại Grand Canyon Skywalk trên dòng sông Colorado (Mỹ)...