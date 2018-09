Bí mật làm nên những chiếc váy tuyệt đẹp của Ralph & Russo

Ralph & Russo có xưởng may tại London. Những thợ may của họ đều là những người tay nghề cao, đến từ khắp nơi trên thế giới, từng có 15 - 25 năm kinh nghiệm. Họ là những chuyên gia về lĩnh vực may đồ Haute Couture, biết kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và sự sáng tạo.