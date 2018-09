Bảo Thanh diện đầm xuyên thấu khoe hình thể

Lấy cảm hứng từ cuốn sách "Call Me by Your Name", NTK Trương Thanh Hải tạo nên bộ sưu tập mang tên "Cor Cordium" - trong tiếng Latin nghĩa là "Trái tim của những trái tim" - hàm ý thể hiện tình cảm sâu đậm hai người dành cho nhau.