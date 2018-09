Banana Republic ra mắt BST xuân đầy màu sắc

Chính bề dày lịch sử trong ngành dệt may cùng kỹ thuật thủ công lâu đời xứ Ấn đã thổi nguồn cảm hứng giúp đội ngũ thiết kế tạo nên các sản phẩm kết hợp giữa chất liệu truyền thống với kiểu dáng cắt may hiện đại. Điển hình là những chiếc áo sọc vải Madras thoáng mát hay áo vest được cắt may tỉ mỉ.