Ba người đẹp Next Top diễn thời trang cùng 150 mẫu nhí

Chiều 26/8, show thời trang dành cho trẻ em mang tên "Sons of the Sun" đã diễn ra tại Bà Nà Hills, Đà Nẵng với sự tham gia trình diễn của hơn 150 mẫu nhí ở độ tuổi 4 đến 14. Đảm nhận vai trò vedette cho bộ sưu tập của NTK Thảo Nguyễn là ba chân dài trưởng thành từ Vietnam's Next Top Model, bao gồm á quân 2014 Tiêu Ngọc Linh, quán quân 2015 Hương Ly và quán quân 2017 Kim Dung (từ trái qua).