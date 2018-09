Áo dài mới của tiếp viên Vietnam Airlines gây tranh cãi

Stylist Long Áo dài cho rằng mẫu áo mới có nhiều điểm tương đồng với thiết kế của Lê Thanh Phương.

Đồng phục mới của tiếp viên và phi công hãng Hàng không quốc gia Việt Nam do nhà thiết kế Minh Hạnh chủ trì thiết kế đã ra mắt vào hôm qua (3/3). Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, Vietnam Airlines thay mẫu đồng phục mới cho phi hành đoàn. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng đã nghiên cứu rất kỹ để cố gắng lựa chọn ra mẫu thiết kế đẹp nhất, phù hợp nhất, hội tụ đầy đủ những yếu tố truyền thống, vai trò hàng không chủ đạo và xu hướng phát triển của thời đại. Riêng áo dài của nữ tiếp viên có hai loại, với tiếp viên phục vụ ở khoang hạng thương gia (hạng C) sẽ là màu vàng nhẹ, tiếp viên phục vụ ở khoang khách thường (hạng Y) là màu xanh. Tuy nhiên, ngay sau khi trình làng, thiết kế này đã nhận phải nhiều ý kiến khen chê trái chiều.

Áo dài đồng phục mới của tiếp viên Vietnam Airlines vừa ra mắt đã trở thành đề tài bình luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Chị Kiều Anh, một tiếp viên hàng không của hãng, cho biết: "Áo dài mới không may theo số đo mà may theo size, bao gồm S, M, L, rất khó để mặc đẹp. Chất liệu là vải thun co giãn nên bị cứng. Bộ này chỉ người có thân hình chuẩn thì mặc mới đẹp, còn gầy hay béo đều sẽ dễ dàng lộ nhược điểm cơ thể".

Nhận xét về mẫu trang phục trên, một nhà thiết kế áo dài khá nổi tiếng chia sẻ, anh cảm thấy chất liệu vải dày và cứng như vậy là chưa hợp lý, khó tôn dáng người mặc. Bên cạnh đó, tà áo ngắn làm hạn chế đi chiều cao. Theo anh, phom dáng, màu đỏ bordeaux và tổng thể thiết kế của đồng phục cũ đẹp hơn vì nó mang lại sự sang trọng của người mặc.

Stylist Long Áo dài nói: "Điểm chưa hợp lý của áo dài mới là kiểu cổ thấp sẽ không giữ ấm được cho người mặc, bởi tiếp viên hàng không khi ở trên máy bay thường xuyên phải ở trong nhiệt độ thấp, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Và nếu để ấm vùng cổ, họ sẽ phải quàng khăn, khi đó thì không thấy rõ được nét đẹp mà bộ đồng phục muốn truyền tải".

Ngoài ra, Long Áo dài cho rằng thiết kế này đã "đụng ý tưởng" với nhà thiết kế Lê Thanh Phương, bởi phom dáng và kiểu cổ áo khiến anh ngay lập tức liên tưởng tới mẫu áo dài đã gắn liền với phong cách thiết kế của Lê Thanh Phương hơn 10 năm nay.

Stylist Long Áo dài (ảnh nhỏ) liên tưởng tới mẫu áo gắn liền cùng phong cách thiết kế của Lê Thanh Phương.

Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Hân lại khen ngợi mẫu đồng phục mới. Cũng là một nhà thiết kế, người đẹp bày tỏ quan điểm: "Nhìn về tổng thể, tôi cảm nhận được sự thanh lịch, nhã nhặn và rất thời trang của tà áo dài. Trên phương diện là một nhà thiết kế thì tôi thấy đây thực sự là một cuộc cách mạng, vì trước nay chúng ta quen với áo dài may theo số đo tỉ mỉ, vậy mà hiện giờ bộ áo dài được may theo size trên dây chuyền công nghiệp thì tôi cho rằng đây là sự đột phá về công nghệ cho tà áo dài truyền thống. Tôi cũng rất thích ý nghĩa được truyền tải trong loại vải mới này - với nữ tiếp viên, hoa văn trên đồng phục là mô típ hoa sen cách điệu, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sự thanh cao".

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng tranh luận sôi nổi về vẻ đẹp của mẫu áo dài mới. Đặc biệt, việc Vietnam Airlines sử dụng hai màu áo của tiếp viên để phân biệt phục vụ hạng khách cũng gây tranh cãi. Nguyễn Thu Anh nhận xét: "Phần cổ áo đẹp và sang nhưng phần tà áo hơi cứng. Ngoài ra, không nên sử dụng màu áo để phân biệt phục vụ khách hạng sang hay thường mà nên phân biệt bằng màu trên bảng tên của tiếp viên. Tiếp viên có thể sử dụng cả hai màu áo luân phiên thay đổi trong tuần thì hợp lý hơn".

Tiếp viên phục vụ ở khoang hạng thương gia mặc áo dài màu vàng nhẹ, tiếp viên phục vụ ở khoang khách thường mặc màu xanh lam.

