America's Next Top Model sẽ dừng sau mùa thứ 22

America's Next Top Model là chương trình truyền hình thực tế Mỹ do siêu mẫu Tyra Banks kết hợp cùng nhà sản xuất Ken Mok thực hiện, khởi động mùa đầu tiên năm 2003 do chính cô làm "chủ xị". Là show thực tế về nghề người mẫu trong ngành công nghiệp thời trang, ANTM đã nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu ngay sau khi phát sóng và từng phá kỷ lục khán giả với con số ấn tượng. Những năm đầu tiên, chương trình được thực hiện với tần suất 2 mùa trong một năm. Sau đó Tyra thay đổi format, rút xuống thường niên chỉ còn 1 mùa giải. Và bắt đầu từ mùa thứ 20 năm 2013, thay vì chỉ tập trung tìm kiếm các người mẫu tiềm năng là nữ, chương trình đã mở rộng phạm vi hướng tới cả những thí sinh nam.