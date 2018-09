ALDO tung BST chào đón Tết Nguyên đán

BST 'New Year’s Resolution' gồm các thiết kế mang hình ảnh linh vật năm mới với cảm hứng vui tươi, may mắn dành cho các tín đồ thời trang.

Thương hiệu mang đến hai dòng sản phẩm cho nam và nữ. Trong đó "New Year's Resolution For Her" (cho nữ giới) nổi bật với hình ảnh chú chó được tô điểm mạnh mẽ, cá tính trên các thiết kế dép, giày thể thao, túi xách. "New Year's Resolution For Him" (cho nam giới) tô điểm sự thoải mái, phong cách với những mẫu sandal, giày thể thao trang trí họa tiết linh vật của năm.

Sneaker Leginiel là dạng giày cột dây, mũi tròn với hình ảnh gương mặt chú chó ngộ nghĩnh được thiết kế đặc trưng ở mặt bên.

Với những chi tiết bảng kim loại vàng óng được gắn tinh tế vào sợi dây giày trắng tinh, mẫu sneaker cổ thấp mang một ý nghĩa may mắn trong từng bước đi.

Cô nàng "Én Vàng" Liêu Hà Trinh trẻ trung với đôi giày Leginiel.

Dép Grini là đôi dép trượt với 2 màu đỏ và đen. Phần thân thiết kế bằng phẳng êm ái cùng phần quai có họa tiết hình mặt chú chó lấp lánh mang đến thông điệp về một năm mới êm đềm và thoải mái.

Túi xách Chiappini nổi bật với hình ảnh chú chó nhỏ nhắn trên thân túi, miếng thẻ tag với hình ảnh trái tim in nổi, phần cứng thiết kế bằng vàng lấp lánh.

Ca sĩ Thái Trinh mix & match sành điệu cùng túi Chiappini.

Balo nữ Choredda hiện đại có thiết kế phù hợp để mang theo laptop với ngăn chứa rộng. Phần dây đeo có thể điều chỉnh để phù hợp với những chuyến du lịch xa hoặc dã ngoại cuối tuần.

Phái mạnh cũng có nhiều lựa chọn với kiểu giày Sneaker Lugolo thiết kế giày cột dây mũi tròn với 4 màu sắc may mắn: trắng, đỏ, đen và vàng. Hoạ tiết hình được may chìm ở phía sau. Đôi sneaker này mang tới tuyên ngôn: bạn là người dẫn đầu, thành công trong mọi việc.

MC Minh Xù phá cách khi mix nhiều màu của giày Lugolo với nhau.

Dancer Quang Đăng cá tính với mẫu Lugolo đen.

Dép Everet ba phiên bản màu: đỏ, đen và trắng với họa tiết chú chó in chìm ngộ nghĩnh sẽ mang đến cho bạn phong cách mới lạ trong năm mới.

Ngoài bộ sưu tập cho năm mới, ALDO cũng phát hành bộ những mẫu quà tặng ấn tượng với số lượng giới hạn dành cho các tín đồ thời trang. Túi Red Pouch sẽ được dành tặng cho các hóa đơn mua sắm trên 3 triệu đồng.

(Nguồn: ALDO)