Adrian Anh Tuấn chia sẻ về bộ sưu tập mới

Vải thổ cẩm là nét văn hóa đặc sắc của người Việt và cũng là nguồn cảm hứng trong bộ sưu tập sắp ra mắt của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn.

- Vừa bận rộn với vai trò giám khảo của Vietnam’s Next Top Model vừa có những kế hoạch riêng, anh có dự tính gì cho bộ sưu tập của mình trong thời gian tới?

- Với quỹ thời gian hạn hẹp như hiện nay, tôi phải thu xếp kỹ lưỡng để có thể làm nhiều việc, nhiều vai trò cùng lúc. Tháng 10 này, tôi sẽ ra mắt bộ sưu tập mùa đông mới tại Vietnam International Fashion Week. Ngoài ra, tôi cũng đang dự tính cho cho sự xuất hiện của một bộ sưu tập mini vào tháng 12.

- Chuyến đi Đà Lạt 3 ngày vừa qua đã trợ giúp gì cho việc ra mắt cho bộ sưu tập mới của anh?

- Tôi kết hợp những chuyến du lịch của mình để làm việc, chẳng hạn như tìm cảm hứng, chụp những bộ ảnh thời trang... Chuyến viếng thăm Đà Lạt lần này giúp tôi tìm ra vải thổ cẩm - một nguồn vật liệu cũ nhưng chứa đựng nhiều sự độc đáo. Ý tưởng cho bộ sưu tập mini sắp tới của tôi sẽ gồm 10 mẫu áo thun khác nhau. Tuy không nằm trong kế hoạch, nhưng với ý nghĩa to lớn của bộ sưu tập, tôi quyết định dành thời gian và tâm huyết để thực hiện.

Nhà thiết kế trẻ Adrian Anh Tuấn.

- Anh có thể chia sẻ thêm một vài điều về bộ sưu tập mới?

- Bộ sưu tập thổ cẩm được tôi ấp ủ từ lâu nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Một trong những khó khăn gặp phải là việc tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu, bởi đây là loại vải hoàn toàn không dễ để kết hợp với những chất liệu khác, chúng đòi hỏi sự nâng niu nhất định và cách xử lý riêng. Do đó, khi biết đến dự án “Design from the village” của Robins, sử dụng thổ cẩm truyền thống để tạo nên bộ sưu tập áo thun từ thiện với lợi nhuận được đóng góp lại cho làng nghề, tôi đã quyết tâm tìm hiểu và thực hiện ước mơ dang dở của mình. Bộ sưu tập kết hợp nét đẹp của thời trang đương đại, núi rừng cao nguyên, văn hóa thổ cẩm với hình ảnh đồng bào các dân tộc thiểu số. Mong muốn của tôi là các thiết kế sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người, góp phần bảo tồn nền văn hóa thổ cẩm của dân tộc cũng như tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng vùng núi xa xôi. Bộ sưu tập sẽ được bán tại Trung tâm Robins vào quý 4.

Khung cửi dệt thổ cẩm gắn liền với nhiều thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số.

- Anh có cảm nhận như thế nào khi đến với những làng thổ cẩm xa xôi và tiếp xúc với người dân cũng như cuộc sống hàng ngày ở nơi đây?

- Mọi người nơi đây sống giản dị với tài sản quý giá chính là nghề dệt thủ công. Tôi mong rằng họ giữ được nghề của mình và truyền lại cho những đời sau bằng tình yêu và lòng nhiệt huyết. Tôi cùng với Robins mong muốn đóng góp một phần trong khả năng của mình để giúp đồng bào các dân tộc thiểu số có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sự kết hợp khéo léo các đường dệt màu sắc trên tấm vải.

- Cảm xúc của anh như thế nào khi biết dự án từ thiện này sẽ được thực hiện tại Đà Lạt - quê ngoại của mình?

- Quê ngoại tôi ở Đức Trọng, cách làng thổ cầm K'Long vài cây số, nơi đây luôn mang lại cho tôi những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu. Dù cuộc sống bận rộn và vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến nơi này là cảm thấy bình yên và ấm áp. Khi biết dự án nhỏ của mình có thể đóng góp cho người dân nơi đây, tôi cảm thấy hứng khởi để tham gia và bắt tay vào thực hiện ngay. Mong rằng mọi người sẽ chào đón bộ sưu tập "Thổ cẩm" như lòng chân thành của tôi gửi trong đó.

“Design from the village” (tạm dịch: Nét đẹp cao nguyên) là chương trình hoạt động xã hội được thực hiện bởi Trung tâm thương mại Robins. Trong chương trình, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn thực hiện chuyến thăm đến những làng nghề thổ cẩm của dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng để tìm nguồn cảm hứng thiết kế cho bộ sưu tập từ thiện được bán riêng tại Robins. Chương trình giúp tạo thêm thu nhập cho người dân các làng nghề thông qua việc cung cấp nguồn thổ cẩm, góp phần tạo nên những chiếc áo thun thời trang trẻ trung. Lợi nhuận thu về từ việc bán các sản phẩm trong bộ sưu tập được dùng để hỗ trợ cho làng nghề. Ngoài ra, toàn bộ mẫu thiết kế sẽ được bàn giao cho người dân của làng nhằm hỗ trợ người dân nơi đây tạo nên những sản phẩm lưu niệm độc đáo và riêng biệt.

