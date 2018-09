7 bộ hình thời trang hấp dẫn nhất 2014

1. 'Let There be Luxe', chụp bởi Benjamin Kanarek

Bộ ảnh được thực hiện cho tạp chí Canada S/Style & Fashion. Nàng mẫu Nga Anna Martynova xuất hiện trong khung cảnh cơn mưa tầm tã bên khách sạn Regina Paris. Cô khoác lên mình các trang phục Haute Coture sang trọng từ bộ sưu tập của nhiều hãng, bao gồm Valentino, Atelier Versace, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Chanel, Giambattista Valli, Schiaparelli, Alexandre Vauthier, Maison Martin Margiela và Ulyana Sergeenko. Nhiều trang báo ví Let There be Luxe như "ánh sáng cuối đường hầm", tỏa sáng thông qua các mẫu trang phục sáng tạo và dễ ứng dụng nhất của mùa thời trang thu đông 2014-2015. ( Xem thêm )