6 xu hướng váy áo 'hot' ở New York Fashion Week

Các mẫu váy áo quây, rút tua, may từ vải bắt sáng hay có màu tím đều được chuộng vào mùa xuân tới.

Bắt đầu từ ngày 5/9, tuần lễ thời trang New York thu hút được không ít sự chú ý của giới mộ điệu với hàng trăm mẫu thiết kế. Thông thường, để xác định một xu hướng "hot" nào đó, các chuyên gia phải dựa vào các bộ sưu tập của ba nhà thiết kế là tối thiểu. Trải qua hơn một nửa chặng đường của New York Fashion Week, làng thời trang đã xác định được 6 xu hướng "ăn khách" cho mùa xuân 2014..

Đồ rút tua

Từ sáng sang phải: Phillip Lim, Altuzarra và Derek Lam. Xem thêm các bộ trang phục tại đây

Mặc dù mang phong cách khác nhau nhưng bộ sưu tập của Phillip Lim, Altuzarra và Derek Lam đều có sự tương đồng ở những mẫu trang phục rút tua. Nếu Derek Lam gây ấn tượng với các mẫu váy cộc tay được rút tua ở eo, cổ khỏe khoắn thì Altuzarra tạo ra sức hút nhờ váy xẻ đùi rút tua quyến rũ. Về phần mình, Phillip Lim lại đưa các sợi tua lên trang phục một cách ngẫu hứng, lúc chỉ là chi tiết nhỏ chạy dọc hai bên của quần, khi lại tràn ngập với đủ màu sắc trên áo dài tay.

Váy áo quây

Từ trái sang phải: Carolina Herrera, Delpozo, Tibi. Xem thêm các trang phục tai đây

Thời trang ứng dụng cho mùa xuân 2014 bị ảnh hưởng không nhỏ bởi xu hướng váy quây tròn từ các mẫu Haute Couture cao cấp. Đây được cho là sự thay thê tốt cho kiểu dáng cúp ngực hay corset vốn đang thống trị những năm gần đây. Những bộ sưu tập của Delpozo, Carolina Herrera và Tibi đều "chuộng" kiểu dáng mới này.

Đồ lấy cảm hứng từ đồng phục nữ sinh

Từ trái sang phải: Alexander Wang, Victoria Beckham, Rag & Bone. Xem thêm các trang phục tại đây

Nếu Alexander Wang lấy nguyên mẫu váy dành cho các cô gái trong đội cổ vũ của trường học thì Victoria Beckham lại pha thêm những đường nét của váy cho dân chơi tennis cũng đường vát dốc kèm chi tiết xếp ly phá cách vào trang phục. Đối với Rag & Bones, hãng đưa ra các mẫu áo oversized giống đồng phục nữ được cắt xẻ táo bạo.

Màu tím

Từ trái sang phải: Cushnie et Ochs, Misha Nonoo, Prabal Gurung. Xem thêm các mẫu trang phục tại đây

Xu hướng trang phục ứng dụng cho mùa xuân 2014 đánh dấu sự quay trở lại của tông tím với độ đậm nhạt khác nhau. Ba nhà thiết kế có trang phục màu tím nổi bật tại New York Fashion Week năm nay gồm Cushnie et Ochs, Prabal Gurung và Misha Nonoo.

Chất liệu bắt sáng

Từ trái sang phải: Jason Wu, Rodebjer, Richard Chai Love. Xem thêm các trang phục tại đây

Cũng chịu ảnh hưởng từ các mẫu Haute Couture xuân hè 2013, trang phục ứng dụng cho mùa xuân 2014 cũng bắt đầu có sự xuất hiện của các loại vải bắt sáng từ ba bộ sưu tập của Rodebjer, Richard Chai Love và Jason Wu. Đây được cho là sự đột phá bởi trước đây thời trang ứng dụng nhấn mạnh vào sự đơn giản và tạo điểm nhấn nhờ những chi tiết nhỏ chứ không quá cầu kỳ hay bóng bẩy.

Giày gót vuông đế thấp

Từ trái sang phải: Peter Som, Creatures of the Wind, Honor. Xem thêm các mẫu giày tại đây

Bên cạnh những mẫu váy áo dáng ngắn các hãng như Peter Som, Honor hay Creatures of the Wind đều tập trung vào các loại giày đế thấp để tao vẻ năng động cho người mặc. Đồng thời, các nhà thiết kế cũng đều dành sự quan tâm tới những kiểu giày có mũi nhọn và có gót vuông. Trong khi Peter Som và Creatures of the Wind hướng vào các loại in họa tiết hoặc làm từ da bóng thì Honor lại hướng đến những kiểu được trang trí bằng quai và vải sequin.

Thành Trương

Ảnh: Harper's Bazaar