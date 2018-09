6 mỹ nhân Việt ngoại tứ tuần không ngại mặc hở

1. Giáng My, 43 tuổi

Vốn được nhiều người ngưỡng mộ về nhan sắc yêu kiều và sự trẻ trung vượt thời gian, Hoa hậu Đền Hùng khá táo bạo trong cách lựa chọn váy áo nhằm tôn lên lợi thế đường cong quyến rũ. Và có lẽ bộ trang phục gây xôn xao nhất của Giáng My từ trước tới nay chính là thiết kế xẻ sâu tới tận eo, pha trộn chất liệu xuyên thấu sexy mà cô diện trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2014. Bộ đầm đã nhận được nhiều bình luận trái chiều, có người cho rằng nó quá hở hang, không phù hợp độ tuổi, nhưng cũng có ý kiến bênh vực rằng thiết kế của Hoàng Hải đã được tính toán sử dụng vải voan mỏng ở cổ áo khéo léo nhằm đảm bảo "an toàn" mà vẫn đem lại sức hút mạnh mẽ cho chủ nhân.