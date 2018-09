6 điều chưa tiết lộ về giới mẫu nam quốc tế

Các chân dài nam thân hình đẹp long lanh cũng chịu áp lực, cám dỗ trong công việc nhưng tiền kiếm được 'bèo bọt' hơn mẫu nữ rất nhiều.

Trước những năm 1990, hầu hết mẫu nam chỉ được coi là "trang sức" cho phái nữ trên các bìa tạp chí cũng như quảng cáo thời trang. Các chân dài là phái mạnh chỉ thực sự tìm được tiếng nói khi Marky Mark lần đầu xuất hiện trên quảng cáo quần lót của Calvin Klein với tư cách là nhân vật chính. Xuyên suốt 20 năm sau đó, làng thời trang không chỉ trầm trồ vì vẻ đẹp của các nữ người mẫu mảnh mai mà còn phải nín thở trước những tấm thân rắn rỏi và khỏe khoắn của những chân dài là phái mạnh.

Đại diện điển hình nhất cho người mẫu nam hiện nay là Sean O'Pry. Mặc dù không được các phương tiện truyền thông nhắc đến ồ ạt nhưng gương mặt 24 tuổi rất quen thuộc với làng mốt qua quảng cáo của các thương hiệu lớn như Calvin Klein, Dolce & Gabbana hay Ralph Lauren. Mới đây, anh vừa được tạp chí Forbes vinh danh là người mẫu nam kiếm được nhiều tiền nhất năm 2013.

Sean O'Pry được vinh danh là người mẫu nam kiếm tiền nhiều nhất năm 2013. Ảnh: Blogspot.

Theo thống kê, Sean kiếm được khoảng 1,5 triệu USD trong vòng 12 tháng, vượt mặt các đồng nghiệp David Gandy, Simon Nessman, Arthur Kulkov... Mặc dù đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng số tiền nam người mẫu kiếm được vẫn còn quá ít so với các đồng nghiệp nữ. Nếu đặt cạnh thu nhập của Gisele Bundchen, siêu mẫu kiếm tiền số 1 thế giới trong 7 năm liền, số tiền Sean O'Pry kiếm được kém tới hơn 30 lần.

Kết quả so sánh cho thấy thu nhập của giới mẫu nam cũng thấp khủng hoảng so với các đồng nghiệp nữ. Các chuyên gia cho biết sở dĩ khoảng cách lớn như vậy bởi nữ giới vẫn là lực lượng thống trị làng mẫu thế giới. Lấy Gisele Bundchen làm ví dụ, không chỉ đắt show quảng cáo hay diễn thời trang, gương mặt siêu mẫu cũng như gia đình cô còn tràn ngập trên các báo và tạp chí rải khắp thế giới trong khi các ấn phẩm cho mẫu nam quá ít. Mặt khác, các mẫu nữ luôn là tâm điểm chú ý của công chúng. "Mọi người đều tò mò về người mẫu", "thiên thần" Rosie Hutington-Whiteley chia sẻ, "ngày nay người ta còn muốn họ phải thể hiện được tài trí cũng như cá tính của mình". Đối với người mẫu nam, điều này ít được coi trọng hơn.

Về phần mình, các chàng trai chân dài cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn các đồng nghiệp xinh đẹp được tạo mọi điều kiện để bước lên đỉnh cao sự nghiệp trong khi họ phải trầy trật để tìm được chỗ đứng trong ngành công nghiệp sàng lọc khắc nghiệt. Aaron Johnson, cựu người mẫu 33 tuổi, từng phát biểu: "Cứ mỗi lần tôi cố gắng nói về những ý tưởng hay tham vọng của mình thì người ta lại dùng tay gõ vào đầu tôi và nở một nụ cười trừ".

Thu nhập của Sean O'Pry thấp hơn hàng chục lần so với siêu mẫu Gisele Bundchen. Ảnh: Wordpress.

Câu chuyện của Sean O'Pry hay Aaron Johnson khiến giới mộ điệu không khỏi băn khoăn về công việc thực sự của nam người mẫu hiện đại. Tờ Hufflington Post đã thực hiện một cuộc khảo sát tìm hiểu vấn đề này. Kết quả cho thấy dù kiếm được số tiền ít hơn nhiều so với đồng nghiệp nữ, các nam người mẫu vẫn phải chịu những áp lực cũng như cám dỗ không kém từ vẻ ngoài cho đến yêu cầu công việc.

Không khác mấy so với đồng nghiệp nữ, người mẫu nam luôn phải chăm chút kỹ lưỡng cho vẻ ngoài. Charlie Himmelstein, chàng mẫu 23 tuổi trong danh sách "đắt khách", đang là đại diện của thương hiệu Unruly Heir, chia sẻ: "Bất kể là làn da, cảm xúc hay quần áo đều có thể khiến bạn suy nghĩ tiêu cực. Để giảm thiểu được điều này, bạn phải tìm cách mặc mọi trang phục mình thích, tắm táp sạch sẽ để cơ thể lúc nào cũng thơm tho. Tôi lúc nào cũng gội đầu hai lần, cạo râu, đánh răng để có được vẻ ngoài đẹp đẽ. Vào mỗi sớm, bạn cũng nên tìm cách nói chuyện với người lạ nào đó để mình có thể trở nên hòa đồng hơn khi làm việc trong ngày, có thể là người hâm mộ". Trong khi đó, chân dài 22 tuổi, Robert Ballad, cho biết anh phải cạo lông ngực hàng ngày để khiến cơ thể trông rắn chắc hơn.

Không chỉ là chuyện đầu tóc, áo xống bên ngoài mà nam người mẫu cũng phải đối mặt với các chế độ dinh dưỡng ngặt nghèo giống hệt nữ giới. Do đó, không ít chàng trai có vẻ ngoài khỏe mạnh cũng bị chẩn đoán bị mắc bệnh biếng ăn, nỗi ám ảnh của giới mẫu nữ quốc tế, song song với các dấu hiệu cơ thể suy nhược. Chàng mẫu người Nga, Misha Lukianov, cho biết anh phải tới phòng gym hai lần một ngày, mỗi lần tập hai tiếng là tối thiểu và một tuần tối thiểu phải tập 5 ngày. Các bài tập chạy cardio được chú trọng nhất trong chương trình tập luyện của Misha. Về dinh dưỡng, ba tiếng một lần, anh chỉ được ăn một vài miếng thịt nhỏ. Các loại đồ chứa nhiều năng lượng, kẹo và có cồn đều bị liệt vào danh sách cấm. Mặc dù phải tham gia tới 10 show diễn một ngày tại các tuần lễ thời trang lớn nhưng Misha không dám dùng chất kích thích như nhiều đồng nghiệp nam khác. "Tôi không thích cảm giác vừa phê vừa hãi hùng mà viên thuốc mang lại mặc dù nó khiến cho cơn thèm ăn bị nén lại".

Bên cạnh đó, những chàng trai trẻ khi mới bước chân vào nghề cũng không tránh khỏi sự căng thẳng vì sự khắt khe cũng như sàng lọc nghẹt thở từ công việc. Robert Ballad cho biết năm đầu làm người mẫu của anh không hề dễ dàng. Vì không nhận được lời mời đi diễn nào nên anh lúc nào cũng tự trách bản thân nặng nề. Thậm chí, anh còn không biết phải làm thế nào khi bị từ chối ký hợp đồng. Những lúc ấy, chàng trai chỉ biết giải sầu bằng cách đi trượt ván nhưng nỗi buồn khiến anh thường bất chợt bật khóc và rơi vào trạng thái chán nản suốt thời gian sau đó.

Về phần mình, Misha Lukianov, khi chuyển đến New York để làm việc lại gặp khó khăn với chuyện chụp hình với nhiếp ảnh gia. "Cách tôi nhìn bản thân hoàn toàn khác so với những gì người ta quan sát. Mỗi lần xem lại hình sau khi chụp, tôi đều cảm thấy không hài lòng về bản thân bởi chúng hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tưởng".

Luca Schmitz, 22 tuổi, cho biết anh luôn bị căng thẳng và lo lắng khi làm việc. Mỗi lần được gọi đi casting, gặp mặt khách hàng và ký hợp đồng, anh chỉ có vài phút để di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, trái khoáy hơn là có tới ba khách hàng hẹn ở ba địa điểm khác nhau vào cùng thời gian. Đến nơi, Luca phải tìm mọi cách để làm khách hàng hài lòng, "nghẹt thở" nhất vẫn là các tuần lễ thời trang.

Aaron Johnson kể lại rằng hồi còn làm mẫu, anh sở hữu thân hình mỏng tới nỗi khi đóng quảng cáo cho một mẫu áo bó sát, sản phẩm vẫn không thể ôm vào được cơ thể anh như mong muốn. Tuy vậy, do làm thêm nghề DJ vào ban đêm từ 4 đến 6 tiếng mỗi ngày, lại phải uống nhiều rượu bia nên anh không ngăn được việc cơ thể dần bị tăng cân, ngay cả khi quyết định không ăn gì vào hôm sau để tránh năng lượng thừa. Kết quả là trong một lần chụp hình, nhiếp ảnh gia và trợ lý liên tục nhắc Aaron phải hóp bụng lại. Mặc dù đã cố gắng đi lại nhiều lần để cơ thể co bớt lại nhưng khách hàng vẫn không hài lòng với thành phẩm. Aaron cuối cùng bị thay thế bởi một nam người mẫu khác.

Các người mẫu không tránh khỏi việc bị cám dỗ trước bạn diễn khi phải chụp hình thân mật. Ảnh:St1le.

Các chân dài là phái mạnh luôn bị nghi ngờ về sự nam tính. Aaron Johnson chia sẻ: "Làm người mẫu nam lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy bất an bởi tôi phải làm những việc nữ tính". Một trong những công việc quen thuộc đối với người mẫu là đại diện cho một sản phẩm nào đó. Mặc dù những thứ như áo bó sát mặc lót dưới sơ mi để che bụng bia hay kem dưỡng da dành cho nam giới được quảng cáo sẽ khiến cho phái mạnh trở nên thu hút nhưng khi nhìn vào chúng, không phải người đàn ông đích thực nào cũng thấy sự nam tính xuất hiện trong đó.

Cám dỗ trước bạn diễn cũng là điều thường thấy đối với người mẫu nam. Các chân dài kể lại rằng việc diễn cùng hoặc phơi trần cùng đồng nghiệp phần nào khiến họ xao động. "Nó giống như việc bạn hẹn hò với ai đó chỉ trong một ngày vậy", Aaron Johnson kể. Charlie Himmelstein còn có kỷ niệm khó quên hơn: "Trong một lần chụp hình với một người mẫu nữ, khi cơ thể chạm nhau cô ấy phát hiện tôi 'chào cờ'. Nhìn phản ứng tôi đoán cô ấy cũng thích điều đó". Tuy vậy, cũng có những nam người mẫu tìm cách trốn tránh khỏi các "tai nạn" kiểu này. Do đã có bạn gái nên Misha Lukianov thường tránh hôn hoặc nhìn vào bạn diễn nữ. Robert Ballad lại có cách độc đáo hơn: "Mỗi khi biết mình sắp không kiềm chế được, tôi phải tự nhủ bản thân nghĩ tới chú cún bị chết và liên tục lặp lại từ đó trong đầu".

Thành Trương