6 diễn viên Hàn biết thiết kế thời trang

3. Gong Hyo Jin

Người đẹp U40 không ngại khoác lên mình bất kỳ trang phục nào trong phim, dù là váy ngủ trong phim The Master's Sun hay phong cách punk rock trong Producer. Tuy nhiên ngoài đời, nữ diễn viên 35 tuổi được coi là một biểu tượng thời trang. Cô còn vận dụng phong cách, cá tính độc đáo của mình vào trong các thiết kế trang phục và giày dép. Ngôi sao It's Okay, That's Love từng tham gia sản xuất bộ sưu tập giày cho thương hiệu Push Button và Seucomma Bonnie. Cô cũng thiết kế dòng quần áo LAP by Gong Hyo Jin cho shop thời trang Los Angeles Project. Các thiết kế của nàng mang chất nữ tính, sôi động.