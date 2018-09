6 cách mix đồ vintage từ phim Giáng sinh

Nếu yêu thích phong cách đơn giản, thoải mái giống diễn viên Rachel McAdams trong bộ phim The Family Stone, bạn chỉ cần một chiếc áo phông thể thao in số, quần nỉ dáng skinny cùng áo măng tô len và bốt giữ ấm in họa tiết Giáng sinh ngộ nghĩnh.