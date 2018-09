6 cách khoe ngực tinh tế của mỹ nhân 'Me before you'

Emilia Clarke - nữ diễn viên chính trong bộ phim hài lãng mạn Me before you sinh năm 1986 tại London (Anh). Cô là trường hợp hiếm hoi sở hữu chiều cao khiêm tốn (1m57) chen chân được vào Hollywood - nền công nghiệp giải trí khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Trước Me before you, Emilia Clarke từng gây ấn tượng khi sắm vai mẹ rồng Daenerys Targaryen trong series phim Game of Thrones. "Bông hồng nước Anh" sở hữu gương mặt thanh tú, thân hình gợi cảm cùng biểu cảm đa dạng trong diễn xuất.