6 bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ phim

Các tác phẩm điện ảnh, hoạt hình nổi tiếng trở thành nguồn cảm hứng cho các thiết kế mới của Anna Sui, Ralph Lauren, Prada...

Thom Browne Thu 2014 - "Đấu trường sinh tử: Bắt lửa"

Bộ phim khoa học viễn tưởng The Hunger Games: Catching Fire dựa trên cuốn tiểu thuyết của Suzanne Collins ra mắt khán giả vào thời điểm cuối tháng 11 năm ngoái, trước khi Thom Browne bắt tay vào bộ sưu tập thu năm nay của mình. Nét độc đáo về ý tưởng tác phẩm và trang phục của các nhân vật trong phim ngay lập tức thu hút nhà mốt này.

Một cảnh trong phim The Hunger Games: Catching Fire.

Thời trang góp phần đưa bộ phim trở nên đình đám. Không quá ngạc nhiên khi nhà thiết kế chính Trish Summerville được tôn vinh Thiết kế phục trang xuất sắc ở thể loại phim giả tưởng. Thành tựu ấy khiến Thom Browne không khỏi mong ước mà học hỏi. Có thể thấy trên sàn runway của thương hiệu này bao phủ những chủ đề về bạo lực, đen tối, sự lên ngôi của quyền phụ nữ, cùng những bộ cánh tạo phom mới lạ, cầu kỳ.

Màu sắc trang phục và cách tạo hình người mẫu có nhiều nét tương đồng nhân vật Effie Trinket (Elizabeth Banks đóng).

Bobby Abley Xuân 2015 - "Nàng tiên cá"

Điệu cười nhếch mép đặc trưng của mụ phù thủy độc ác Ursula trong The Little Mermaid là một hình ảnh khó quên với khán giả mê phim hoạt hình. Cảm hứng từ những tác phẩm của Disney có mặt trong bộ sưu tập Bobby Abley mới nhất dành cho nam giới bằng những nét nhấn nhá ngộ nghĩnh trên các thiết kế áo phông, áo nỉ vui nhộn.

Nhân vật Ursula trong phim hoạt hình Nàng tiên cá.

Đây không phải là lần đầu tiên nhân vật của Disney gây hứng thú với các nhà tạo mốt. Ở bộ sưu tập Marc Jacobs xuân 2013, Givenchy thu đông 2013, Moschino, Fay xuân hè 2014 từng mang tinh thần đáng yêu này cùng các hình tượng chuột Mickey, chú chó Snoopy, vịt Donald, nai Bambi...

Thiết kế của Bobby Abley.

Anna Sui Thu 2014 - "Khách sạn Đế vương"

The Grand Budapest Hotel của đạo diễn Wes Anderson là một trong những tác phẩm điện ảnh đáng xem trong năm 2014. Không chỉ hấp dẫn bởi nội dung thú vị, lời thoại hài hước, phim còn có được coi là "bữa tiệc cho đôi mắt" bởi phần chuẩn bị phục trang khá cầu kỳ, cách phối màu gây hiệu ứng mạnh về thị giác.

Đó là lý do nhiều nhà thiết kế phải ngưỡng mộ vị đạo diễn tài ba vì nghiên cứu bảng màu rất kỹ, mà bản thân họ cũng khao khát để đem đến mùa thời trang năm nay. Các chuyên gia dễ dàng bắt gặp một thiết kế màu huyết dụ của Anna Sui được trình làng ở New York được lấy cảm hứng từ bộ phim The Grand Budapest Hotel.

Dsquared2 Thu 2014 - "Valley of the Dolls"

Hãng mốt Dsquared2 dường như tìm thấy ý tưởng trong mọi vấn đề của cuộc sống, từ quán bar, studio, bệnh viện, đồng phục học sinh... hay bối cảnh trong một tác phẩm điện ảnh. Thiết kế và cách bố trí người mẫu catwalk trong show diễn mùa thu của nhà mốt này ảnh hưởng từ Valley of the Dolls do nhà sản xuất phim người Canada Mark Robson làm đạo diễn.

Một cảnh trong phim Valley of the Dolls.

Các nàng thơ của Dsquared2.

Prada Thu 2013 - "Muholland Drive"

Mulholland Drive - bộ phim kinh dị, tâm lý của đạo diễn David Lynch chất chứa những cảm xúc, mộng mị, thực hư, mơ hồ, sự hỗn loạn không rõ ràng để khán giả bị lôi cuốn, muốn khám phá. Sự khó hiểu, kỳ lạ, bí ẩn và lộn xộn một cách có chủ ý ấy đã thổi hồn vào các thiết kế mùa thu năm ngoái của Prada. Trên sàn catwalk tại Milan, người mẫu Amanda Murphy được tạo hình rất giống nhân vật Rita (Laura Harring đóng) trong Muholland Drive.

Nữ diễn viên Mỹ gốc Mexico Laura Harring đóng vai Rita trong Muholland Drive.

Thiết kế của Prada Thu 2013.

Ralph Lauren Thu 2014 - "Vertigo"

Tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại tâm lý ly kỳ có tựa đề Vertigo ám ảnh với hóa thân của chủ nhân Quả cầu vàng Kim Novak trong hai vai Madeleine Elster và Judy Barton. Các vai diễn này đã tác động đến tâm trí của nhà thiết kế Ralph Lauren, truyền cảm hứng cho bộ sưu tập thu bằng việc sử dụng gam màu xám, tái hiện lại hình tượng cô gái tóc vàng bí ấn của đạo diễn Alfred Hitchcock. Đặc biệt là hình ảnh nàng mẫu Sasha Luss sải bước trong show RalphLauren tại New York khá tương đồng nhân vật của Kim Novak.

Diễn viên kỳ cựu Kim Novak trong Vertigo.

Người mẫu Sasha Luss trong show của RalphLauren.

