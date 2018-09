5 trường hợp mặc đồ 'nhái' của sao Việt 2015

1. Ba tháng trước, Ngọc Trinh gây chú ý khi mặc váy trắng họa tiết hoa hồng và dòng chữ "I love you mama". Đây là một phiên bản nhái chiếc váy trong loạt thiết kế Dolce & Gabbana Thu đông 2015 . Ngay sau khi thương hiệu cao cấp nước Italy trình làng bộ sưu tập, trên thị trường tràn ngập váy "copy". Bản thân Ngọc Trinh thừa nhận, cô thích thiết kế này nên đã đặt may lại với dáng ôm sát. Thay vì kỹ thuật thêu 3D cầu kỳ, trang phục của Ngọc Trinh dùng vải in. Người đẹp kết hợp váy "giả" và túi thật Dolce & Gabbana giá hơn 100 triệu đồng.