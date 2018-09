5 style Beyonce truyền cảm hứng cho các sao

Mang bầu bé Blue Ivy năm 2011, Beyonce vẫn xuất hiện đầy lôi cuốn, kiêu sa ở buổi chiếu Live at Roseland: The Elements of 4 trong bộ đầm đen Roberto Cavalli xẻ ngực sâu táo bạo, nhấn nhá chi tiết ánh kim thời thượng. Sở hữu đường cong bốc lửa không kém đàn chị, ngôi sao truyền hình Kim Kardashian cũng chọn gam đen sang trọng để tự tin khoe bụng bầu lớn trên thảm đỏ 2013 MTV Movie Awards, không quên đeo thêm chiếc vòng cổ ánh kim để phong cách thêm nổi bật.