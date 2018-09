5 người mẫu 'thế hệ mới' nổi bật nhất 2013

Thùy Dương, Tuyết Lan, Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Minh Triệu là các người mẫu xuất sắc năm vừa qua.

Năm 2013 đánh dấu nhiều bước tiến mới cho giới mẫu Việt. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ làm làng chân dài có được sự tươi mới. Tràn trề nhiệt huyết, họ tạo nên "bộ mặt" đầy năng lượng cho làng mốt nước nhà và tự tin quảng bá thương hiệu người mẫu Việt ra quốc tế. Kế thừa những tinh hoa của các "đàn chị" và hiểu được yêu cầu khắt khe về sự chuyên nghiệp của sàn catwalk hiện đại, các chân dài dần bỏ qua những đòi hỏi phù phiếm để cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn xuất sắc.

Nhằm tôn vinh những người mẫu đã có nhiều cống hiến và thể hiện ấn tượng nhất năm 2013, báo Ngoisao.net vinh danh 5 gương mặt tiêu biểu.

5 tiêu chí đánh giá bao gồm: - Trình diễn ở các show thời trang uy tín, chuyên nghiệp.

- Được nhiều nhà thiết kế mời làm vedette. Là gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang, gương mặt trang bìa cho nhiều tạp chí.

- Có nhiều bộ ảnh thời trang ấn tượng, đặc sắc.

- Có gu thời trang cá tính với phong cách định hình riêng.

- Năng động, gây chú ý trong các hoạt động xã hội, nghệ thuật khác.

Thùy Dương

Sở hữu thân hình size 0 đúng chuẩn quốc tế cùng gương mặt góc cạnh đậm chất high fashion, Thùy Dương, với nickname "Kate Moss Việt Nam" luôn được các tạp chí thời trang lớn ở Việt Nam săn đón. Không chỉ "đắt sô" chụp tạp chí, chân dài cũng hiếm khi vắng mặt tại các show thời trang lớn trong năm. Cá tính mạnh mẽ, tự do và phóng khoáng khiến cô có được sức hút lớn đối với những người yêu thời trang. Bên cạnh đó, người mẫu sinh năm 90 còn được yêu mến vì biết cách giữ hình ảnh "sạch sẽ".

Tuyết Lan

Đầu năm 2013, sau một thời gian vắng bóng trên sàn diễn Việt, Tuyết Lan lặng lẽ khăn gói sang New York để đầu quân cho công quản lý người mẫu thuộc top 13 của Mỹ. Giữa tháng 2, chân dài trúng tới 5 show của các hãng Parkchoonmoo, Elie Tahari, Tia Cibani, Wes Gordon, Juan Carlos Obando tại tuần lễ thời trang New York thu đông. Không dừng lại ở đó, hình ảnh của Tuyết Lan cũng xuất hiện hàng loạt trên các tạp chí nước ngoài như Pulp, Sicky, Rogue hay Superior. Tháng 10 năm nay, Á quân Next Top Model 2010 được hãng Thomas Wylde chọn làm người mẫu quảng bá cho bộ sưu tập xuân 2014. Tiếp bước "đàn chị" Bảo Hòa, Tuyết Lan là một trong nhiều đại diện sáng giá đang đẩy mạnh thương hiệu người mẫu Việt trên thị trường quốc tế.

Trang Khiếu

Sau khi quyết định "mất tích" rồi xuất hiện bất ngờ với thân hình thon gọn hơn nhiều so với trước đó, cái tên Trang Khiếu lập tức trở thành từ khóa hot. Với chiều cao vượt trội, hình thể khỏe khoắn và khuôn mặt đẹp đậm chất Á Đông, Trang Khiếu luôn là lựa chọn số 1 của các tạp chí thời trang danh tiếng và sàn diễn lớn Việt Nam cả năm qua. Ngoài thị trường trong nước, quán quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên cũng mạnh dạn thử sức ở London Fashion Week Spring 2014 vào tháng 9 năm nay. Không cần nhờ công ty quản lý, Trang Khiếu đã chinh phục thành công nhà thiết kế Eugene Lin và được mời trình diễn trong show của anh. Một mình đi tìm cơ hội nơi xứ người, để rồi hãnh diện được chọn trình diễn, khi trở về nước, Trang Khiếu khiến tín đồ làng mốt yêu thích hơn với hình ảnh hoàn toàn mới của cô: một người mẫu trẻ cá tính, gan góc và có gu thời trang đáng học hỏi.

Hoàng Thùy

Xuất phát điểm từ Vietnam’s Next Top Model 2011, cho tới nay, Hoàng Thùy đã phần nào khẳng định được tên tuổi của mình trong giới thời trang và là một trong những đại diện tiêu biểu cho lớp người mẫu Việt trẻ. Chiều cao 1m78, vóc dáng mảnh mai, gương mặt góc cạnh nhưng không thô cứng, Hoàng Thùy luôn được làng mốt Việt ưu ái. Nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ công ty quản lý, độ phủ của Hoàng Thùy trên các tạp chí lớn nhỏ cũng như show thời trang luôn dày đặc và ngày một mở rộng. Cô thường được ưu tiên vào những vị trí nổi bật nhất trong mỗi show diễn. Thêm vào đó, chân dài cũng nhận được sự mến mộ của giới trẻ sau khi thay đổi phong cách, từ nàng “gái quê” khô khan trở nên cá tính, thời trang hơn.

Minh Triệu

Gây chú ý khi đạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2008 nhưng do một số rào cản về chiến lược phát triển nghề nghiệp nên phải tới năm 2012, Minh Triệu mới tạo được dấu ấn với công chúng. Làn da nâu, thân hình với ba vòng "bốc lửa" cùng biểu cảm quyến rũ là những nét không thể nhầm lẫn ở chân dài này. Ngoài tần suất dày đặc tại các show thời trang lớn nhỏ, những trang bìa tạp chí, loạt hình bán nude hay diện bikini sexy vốn là thương hiệu riêng, trong năm 2013, Minh Triệu cũng khiến các fan ngây ngất với seri ảnh diện đồ nữ tính đầy biến hóa.

