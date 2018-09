5 cặp chị em thời trang của Hollywood

Không chỉ tài năng, Kate và Rooney Mara, Dakota và Elle Fanning... còn ghi dấu ấn bởi gu mặc thời thượng, lôi cuốn.

1. Kate và Rooney Mara

Diễn viên phim House of Cards Kate Mara và em gái, ngôi sao The Girl with the Dragon Tattoo Rooney Mara, sở hữu phong cách thời trang hoàn toàn trái ngược. Trong khi Kate thường chọn những bộ váy áo nữ tính, yêu kiều của Peter Som, Christian Dior, Jason Wu... thì Rooney lại đặc biệt yêu thích các thiết kế mạnh mẽ, cá tính từ những thương hiệu gắn liền với sự phá cách, độc đáo như Alexander McQueen hay Balenciaga... Nhưng điểm chung của hai chị em là luôn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện bởi sức hút từ phục trang thời thượng, hấp dẫn và phù hợp vóc dáng.

2. Dakota và Elle Fanning

Hai chị em diễn viên "thần đồng" nhà Fanning được phát hiện tài năng diễn xuất từ rất sớm và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Đều sở hữu đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng óng nổi bật, Dakota và em gái Elle luôn biết cách chọn váy áo trẻ trung, đáng yêu, phù hợp lứa tuổi nhưng cũng không kém phần độc đáo, sành điệu.

3. Poppy và Cara Delevingne

Đều thành danh với sự nghiệp người mẫu, Poppy Delevingne và em gái Cara cũng được khen ngợi về gu thời trang tinh tế, khẳng định được cá tính bản thân. Tương tự chị em nhà Mara, style của chân dài 9x Cara mang nhiều nét khỏe khoắn, năng động hơn chị gái, thậm chí cô nàng còn được gọi là " siêu mẫu tomboy " bởi thường xuyên diện trang phục bụi bặm, mang nhiều vẻ nam tính.

4. Savannah và Sienna Miller

Ngôi sao xinh đẹp của G.I.Joe Sienna Miller và chị gái Savannah đã cho ra mắt thương hiệu thời trang của mình mang tên Twenty8Twelve vào mùa thu năm 2009 với những sản phẩm mang phong cách boho hiện đại, cũng tương tự style hoang dã, phóng khoáng của hai chị em mà nhờ đó, họ đã ghi được dấu ấn đặc biệt mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

5. Kendall và Kylie Jenner

Hai em gái cùng mẹ khác cha của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian thu hút được sự chú ý bởi ngoại hình ấn tượng và gu mặc trẻ trung, hiện đại. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng vóc dáng thon gọn hơn ba cô chị Kim, Khloe và Kourtney, chân dài Kendall và em gái Kylie ghi điểm khi diện các kiểu trang phục phô diễn hình thể hấp dẫn như crop-top, (áo vạt ngắn), quần da bó hay váy ôm sát...

Mytty

Ảnh: Wire