5 'cặp bài trùng' nổi tiếng của làng thời trang Việt

Đỗ Mạnh Cường, Lý Quí Khánh, Lê Thanh Hòa, Phương My, Adrian Anh Tuấn đều có những 'nàng thơ' để truyền tải thông điệp ý tưởng trong thiết kế.

Đỗ Mạnh Cường - Tăng Thanh Hà

Nhà thiết kế "nức tiếng" trong khoản tổ chức show diễn cá nhân và "ngọc nữ điện ảnh" là một đôi bạn thân thiết trong làng giải trí Việt. Mọi hoạt động và dự án thời trang của Đỗ Mạnh Cường đều không thể thiếu vắng bóng dáng của Tăng Thanh Hà. Trong một số bộ sưu tập, Tăng Thanh Hà còn là "nàng thơ" giúp nhà thiết kế khơi nguồn sáng tạo. Sau khi giới thiệu thương hiệu thời trang riêng, Tăng Thanh Hà vẫn luôn ủng hộ và chọn lựa các trang phục của Đỗ Mạnh Cường để giúp mình có được phong cách sành điệu khi xuất hiện trước công chúng.

Dù đã có thương hiệu thời trang riêng, nhưng tình cảm của Tăng Thanh Hà dành cho Đỗ Mạnh Cường vẫn vẹn nguyên, cô luôn chọn lựa các trang phục của anh để sử dụng khi xuất hiện tại các sự kiện văn hóa giải trí. ( xem tiếp )

Lý Quí Khánh - Hồ Ngọc Hà

Sau một thời gian dài gắn bó với nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ Hồ Ngọc Hà tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hết mình của nhà thiết kế trẻ Lý Quí Khánh. Phát huy sở trường với các mẫu váy đuôi cá, váy dạ tiệc công phu, cách xử lý chất liệu bắt đèn và kích thích thị giác, nhà thiết kế trẻ đã giúp Hồ Ngọc Hà thực sự tỏa sáng trên sân khấu, thảm đỏ và các sự kiện văn hóa giải trí. Đồng thời chính vẻ đẹp ở hình thể và thần thái của Hồ Ngọc Hà đã giúp các mẫu váy dạ tiệc của Lý Quí Khánh trở nên bắt mắt và mang giá trị thẩm mỹ cao hơn.

Sự kết hợp ăn ý giữa Lý Quí Khánh và Hồ Ngọc Hà đã giúp cả hai cùng gặt hái được nhiều thành công trong năm 2015. Hồ Ngọc Hà được đánh giá cao về gu thẩm mỹ và phong cách thời trang, Lý Quí Khánh lại giúp tên tuổi của mình bay cao, bay xa. ( xem tiếp )

Lê Thanh Hòa - Đặng Thu Thảo

Đi theo phong cách thanh nhã, nhẹ nhàng và tuyệt đối an toàn vì thế các mẫu váy sang trọng theo phong cách tối giản của Lê Thanh Hòa luôn được Đặng Thu Thảo yêu thích. Nắm được những ưu khuyết điểm của Hoa hậu Việt Nam 2012, nhà thiết kế trẻ đã khéo léo mang đến những mẫu váy tối giản, tôn vóc dáng và giúp Đặng Thu Thảo thành công trong việc xây dựng "vẻ đẹp thuần khiết". Chính sự đồng điệu về ý tưởng và phong cách đã giúp cả hai luôn tạo nên sự gắn kết và tương trợ nhau trong việc đưa tên tuổi của họ đến những nấc thang mới.

Những mẫu váy dạ tiệc theo phong cách tối giản của Lê Thanh Hòa góp một phần không nhỏ trong quá trình xây dựng hình ảnh đẹp của Đặng Thu Thảo trong làng giải trí Việt. Chính điều đó đã tạo nên sự gắn kết giữa cặp đôi này. ( xem tiếp)

Phương My - Linh Nga

Nữ thiết kế trẻ ấn tượng với nét mảnh mai, gương mặt mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông, nhưng thần thái luôn thể hiện sự năng động của một người phụ nữ hiện đại ở Linh Nga. Trong khi đó, "chim công làng múa" lại bị lôi cuốn bởi những mẫu trang phục được cắt may tinh tế, cách tạo phom cầu kỳ và chứa đựng ngôn ngữ sáng tạo riêng biệt của Phương My. Linh Nga trở nên quyến rũ và sang trọng hơn trong các thiết kế của Phương My và cô góp một phần không nhỏ trong việc truyền tải một cách thiết thực nhất những ý tưởng mới mẻ của nhà thiết kế trẻ qua từng bộ sưu tập.

Sự hòa quyện giữa ngôn ngữ thiết kế và phong cách ăn mặc của Phương My và Linh Nga đã giúp họ trở thành những cộng sự tốt trong công việc. ( xem tiếp )

Adrian Anh Tuấn - Diễm Hương

Cũng như nhiều cặp đôi nhà thiết kế và người đẹp nổi tiếng của làng giải trí Việt, Adrian Anh Tuấn và Diễm Hương luôn tạo nên sự gắn bó mật thiết bởi sự hỗ trợ của họ trong công việc xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu thời trang. Từ trang phục ứng dụng đến các mẫu váy dạ hội cao cấp, Adrian Anh Tuấn luôn hướng Diễm Hương đi theo hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại, tươi trẻ và hòa mình cùng những trào lưu mới.

Diễm Hương may mắn khi tìm được cho mình một nhà thiết kế giỏi, hiểu ý và sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Trong khi đó, Adrian Anh Tuấn lại có được một gương mặt phù hợp trong việc giới thiệu những ý tưởng sáng tạo của anh đến đông đảo khán giả yêu thời trang. ( xem tiếp )

Khánh Minh