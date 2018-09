4 nhà thiết kế nổi tiếng chia sẻ thành công năm qua

Ralph Lauren hài lòng với những gì mình làm được, còn Karl Lagerfeld luôn nghĩ bản thân lười biếng.

Ralph Lauren: 'Tôi may mắn được sống và có cơ hội làm điều mình muốn'

Là một trong những nhà tạo mốt lão làng, là "vua thời trang" giàu có nhất nhì làng mốt, có trong tay khối tài sản kếch xù nhưng Ralph Lauren vẫn không ngơi thiết kế dù đã cao tuổi. Ở tuổi 75, ông chủ gốc Do Thái của hãng thời trang đình đám nước Mỹ vẫn liên tục khiến giới mộ điệu ngất ngây vì những bộ sưu tập đỉnh cao.

Thành công của ông trong năm qua không chỉ được thể hiện ở những lời khen ngợi của truyền thông, người nổi tiếng hay tín đồ thời trang mà còn rất rõ ràng qua các con số. Từ 7 tỷ USD hai năm trước, đến cuối 2014, tài sản ròng của ông đã lên đến 8,2 tỷ USD. Tháng 9 năm qua, Business Insider xướng tên Ralph Lauren trong số 14 tỷ phú thế giới lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Năm qua, ông ra mắt dòng sản phẩm Polo nữ gồm nhiều trang phục cá tính. Nhà tạo mốt cũng khai trương siêu cửa hàng Polo Flagship hoành tráng tại New York, đồng thời mở một hệ thống cửa hàng hơn 6.000 m2 ở Trung Quốc. Thành công của Ralph Lauren luôn là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều nhà tạo mốt trẻ cũng như những người quyết tâm làm giàu bằng đam mê của mình.

Tỷ phú thời trang Ralph Lauren vẫn đầy năng lượng và sự sáng tạo ở tuổi 75.

Trong một bài phỏng vấn năm qua với tạp chí Style, Ralph Lauren nhiều lần nhấn mạnh từ "may mắn" khi nói về bước đường thành công của mình, đồng thời biết ơn ân nhân trong quá khứ: "Tôi rất may mắn, dù chưa bao giờ học về thời trang nhưng lại có năng khiếu bẩm sinh không biết có từ bao giờ. Tôi may mắn được sinh ra ở Mỹ, may mắn có thể sống và có cơ hội làm những gì mình muốn. 47 năm trước đây, có người cho tôi mượn 50.000 USD để khởi nghiệp và họ nói rằng 'Chúng ta hãy làm nhiều hơn thế'. Nó đã trở thành một thứ tuyệt vời, giúp tôi có một gia đình, có khả năng làm được những điều mà nhiều người không thể. Cũng chính vì thế mà tôi hay giúp người. Tôi không nghĩ rằng mình là một món quà của thế giới, chỉ làm những gì mình cần làm, thích làm và thấy may mắn vì điều đó".

Ông cũng ý thức được việc không phải lúc nào bộ sưu tập của mình cũng được đánh giá cao. Nó còn phụ thuộc vào địa điểm hay nhóm tuổi: "Chẳng hạn như nhiều cô gái trẻ đều 'Wow, tôi yêu Ralph Lauren'. Khi là nhà thiết kế, bạn phải nhìn nhận tại sao lại như vậy. Có những người sẽ không bao giờ thích bạn, cũng có những người thích bạn ngay lập tức và luôn ủng hộ bạn. Tôi đã làm như vậy 47 năm nay và vẫn sẽ giữ vững những gì mình đang làm".

Nhà tạo mốt lão làng cũng tiết lộ bí quyết giúp mình khỏe mạnh và tràn đầy sáng tạo ở tuổi 75: "Tôi làm việc nhiều và hay ra ngoài vào buổi sáng. 5 buổi đi làm một tuần. Tôi tập gym với sự hướng dẫn của một huấn luyện viên. Tôi cảm thấy rất khỏe, đồng thời cố gắng ăn uống tốt. Một ngày của tôi khá bận rộn. Tôi làm cả tỷ thứ trong một ngày và cố gắng phải đứng vững".

Lo xa khi tuổi đã khá cao, ông nói: "Tôi có rất nhiều tài năng trong công ty của mình. Họ rất tốt và biết mình phải làm gì. Nhưng tôi vẫn là nhà sáng lập kiêm thiết kế, đó là sự lựa chọn của tôi. Nếu tôi bị bệnh, công ty của tôi vẫn sẽ ổn. Tôi sẽ cố gắng truyền đạt cho đội ngũ của mình hiểu những gì tôi đang làm, tại sao tôi lại làm vậy, cái gì cần và cái gì không nên làm. Tôi cảm thấy mọi người có thể thay thế được mình, nếu đó không phải là Ralph Lauren thì sẽ có một người khác làm việc đó. Chúng ta có thể tìm ra cách khác để làm việc, chẳng hạn một chàng trai quán xuyến doanh nghiệp và anh ta thuê một nhà thiết kế về làm việc là được".

Karl Lagerfeld: 'Tôi luôn nghĩ mình lười biếng'

Trong khi Ralph Lauren dường như mãn nguyện với thành quả và cuộc sống của mình thì giám đốc sáng tạo của Chanel và Fendi, Karl Lagerfeld , lại chưa thực sự hài lòng với bản thân. Dù năm 2014, ông không ngừng sáng tạo, liên tục gây tiếng vang với nhiều buổi trình diễn độc đáo như show Haute Couture Xuân hè 2014 trên sân khấu quay tròn hồi tháng 1, show "siêu thị" Chanel vui nhộn tại Paris Fashion Week vào tháng 3, Haute Couture Thu đông tháng 7 đáng nhớ với hình tượng "cô dâu bầu", buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân hè 2015 huyên náo khi biến sàn runway thành một buổi tuần hành trên đường phố, hay show Pre-Fall 2015 đậm chất cổ điển ở Áo vào đầu tháng 12.

Là một người tham vọng, "ông hoàng tóc bạc" luôn đặt mục tiêu của mình cao hơn nữa. Một bài viết trên tạp chí The Guardian trong năm qua đã trích dẫn lời thổ lộ của "thầy phù thủy thiết kế": "Tôi không bao giờ hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang làm. Tôi luôn nghĩ rằng mình lười biếng, đáng lẽ tôi có thể làm tốt hơn, nỗ lực nhiều hơn. Và tôi cảm giác rằng, có một bức tường thủy tinh mà tôi không thể vượt qua. Nhưng chừng nào tôi băng qua được, có lẽ nó sẽ vỡ tan mất".

"Quái kiệt thời trang" Karl Lagered trong show Chanel Metiers d'Art đầu tháng 12.

Năm qua, bên cạnh thiết kế thời trang, nhà tạo mốt 81 tuổi còn xuất bản một tờ báo mang tên The Karl Daily phát hành 150.000 bản ở châu Âu, Trung Quốc và một số khu vực khác. Ông còn tuyên bố sẽ thiết kế một khách sạn 270 phòng ở Macau và sẽ mở vào năm 2017: "Tôi có kế hoạch tiếp cận các dự án về nhà ở, căn hộ. Nhưng giờ tôi có nhiều nhà hơn cả mong muốn của mình, không cần thêm cái nào nữa. Vì vậy, tôi tránh để kế hoạch thất bại bằng cách chuyển sang làm khách sạn".

Nicolas Ghesquiere: 'Tôi học được cách không sợ hãi. Phải dũng cảm!'

Gia nhập nhà Louis Vuitton hồi tháng 11 năm ngoái, giám đốc sáng tạo 43 tuổi Nicolas Ghesquiere mới chỉ trải qua hơn một năm ở thương hiệu có lịch sử 160 năm. Tuy nhiên, việc cựu giám đốc sáng tạo của Balenciaga đến LV được giới thời trang đánh giá là quyết định táo bạo, một tin vui đối với làng mốt. Nicolas khá kín tiếng và không hay phát biểu trên mặt báo. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với tạp chí Vanity Fair năm qua, anh đã tiết lộ nhiều điều thú vị.

Nam thiết kế cho rằng chính thời trang đã "chọn" mình và khiến anh sớm bắt đầu sự nghiệp: "Tôi tự hứa với bản thân mình, trước sinh nhật 18 tuổi phải đặt mục tiêu vào được Jean-Paul Gaultier làm việc. Và tôi làm thật, tôi đã được họ thuê".

Nicolas Ghesquiere - Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton.

Anh bày tỏ quan điểm về sáng tạo: "Đừng bao giờ quên những gì trở thành kinh điển đều từng là những thử nghiệm mới. Tôi đi tìm điều thú vị nhất trong thời trang, đó là những thứ liên quan đến thời đại của chúng ta. Mọi người thường gọi tôi là nhà thiết kế vị lai (trường phái thuộc về tương lai) nhưng tương lai chính là hiện tại đối với tôi".

Bên cạnh quan niệm sống không chờ đợi ngày mai, nhà thiết kế sinh năm 1971 còn nỗ lực và động viên bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn: "Tôi đã học được cách không sợ hãi. Phải dũng cảm. Công việc này đòi hỏi bạn phải chinh phục mọi người vào mọi lúc và ở nhiều cấp độ, mới có thể đạt được giấc mơ của mình. Tôi học được rằng mình phải luôn tự tin để làm được những điều ấy.”

Vic: 'Tôi đã biết mình nổi tiếng nhưng đến giờ mới cảm thấy thành công'

Cựu thành viên nhóm Spice Girls đang nỗ lực tạo nên một đế chế thời trang của riêng mình bằng cách làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, cộng với óc kinh doanh sắc bén và hiểu biết thực tế về thị hiếu thời trang của phụ nữ. Ngành công nghiệp thời trang năm qua đã thực sự đánh giá cao nhà thiết kế 40 tuổi, chứ không còn là một nàng WAG dựa hơi chồng. Cô nhận được nhiều sự yêu quý, ngưỡng mộ từ công chúng, đồng thời đã cảm thấy tin tưởng vào chính bản thân mình.

Thương hiệu thời trang mang tên cô trải qua tuổi lên 6 với bước tiến vượt bậc, đột phá trong thiết kế, doanh thu tăng đáng kinh ngạc. Trong tháng cuối năm 2014, Victoria Beckham ẵm giải " Thương hiệu của năm " tại British Fashion Awards.

Chia sẻ trên tạp chí The Guardian, bà Becks nhận thấy thành quả lao động và danh tiếng ở giai đoạn này rất khác với những thời kỳ trước trong cuộc đời mình: "Đầu tiên tôi cảm thấy mình nổi tiếng, còn bây giờ tôi mới cảm thấy mình thành công”.

Victoria Beckham - một người phụ nữ hiện đại đa vai trò: Bà mẹ đảm đang, nhà thiết kế, đại sứ thương hiệu, nữ doanh nhân thành công...

Vic luôn ăn nói nhẹ nhàng, cư xử hòa nhã trong công việc và tôn trọng các cộng sự của mình. Tuy nhiên, cô khẳng định: “Quyết định cuối cùng luôn là của tôi. Thật sự cần thiết để quan tâm tới tất cả mọi khía cạnh mà chúng tôi làm: Từ quần áo, nhãn mác, kệ bày… Chúng đại diện cho quan điểm của tôi, bởi đó là những gì tượng trưng cho thương hiệu".

Giữa những công việc chồng chéo trong ngày của một bà mẹ đông con, nhà thiết kế, đại sứ thương hiệu, nữ doanh nhân thành công, nhà tạo mốt xứ sương mù luôn biết cách xử lý tốt: "Tôi biết rằng mình thật may mắn vì vẫn có thể lên kế hoạch quây quần bên các con và tập thể thao hàng ngày. Tôi không bao giờ bỏ lỡ điều đó. Nhưng mặt khác, tôi không bao giờ xem TV. Sau khi ăn tối, tôi sẽ kiểm tra email. Và khi đang nằm trên giường, tôi suy nghĩ về bộ sưu tập tiếp theo". Nàng hài hước: "Điều này có vẻ điên rồ phải không? Đó là những gì tôi làm khi lên giường với David Beckham - nghĩ về quần áo".

Lana