3 mỹ nhân Việt nhiễm 'vi rút' sexy

Diễm My 9x, Linh Chi và Thu Thủy chọn phong cách gợi cảm để 'lột xác'.

Á khôi Miss Ngôi sao Linh Chi

Linh Chi giã từ hình ảnh nhẹ nhàng trong sáng với váy áo theo phong cách hoài cổ, cô hướng đến hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành, hiện đại và sexy. Từ mong muốn mang đến điều mới mẻ trong cách tạo hình, á khôi đã chọn lựa các thiết kế váy ôm sát body để khoe đường cong hình thể. Những mẫu thiết kế theo xu hướng cut-out khoe vòng một sexy cũng được cô nàng yêu thích. Sự thay đổi phong cách thời trang của Linh Chi cùng việc nâng cấp vòng một mang đến hình ảnh của một cô gái tràn đầy sức sống.

Sau khi giành được giải Á khôi Miss Ngôi sao 2011, Linh Chi bắt đầu bước chân vào showbiz Việt với hình ảnh nhẹ nhàng và trong sáng.

Ở buổi đầu xuất hiện tại các sự kiện của làng mẫu, làng giải trí Việt, Linh Chi vẫn thường chọn những bộ cánh có kiểu dáng và sắc màu phù hợp với lứa tuối. Đơn cử như: sắc hồng dịu ngọt, sắc trắng tinh khôi, váy hoa rực rỡ...

Thời gian gần đây, Linh Chi thường xuyên xuất hiện với những bộ váy khéo khoe nét gợi cảm. Mẫu trang phục được cô vô cùng yêu thích là các thiết kế khoét ngực, xẻ ngực rất sexy (xem thêm) .

Ca sĩ Thu Thủy

Thu Thủy là một trong những nữ ca sĩ trẻ góp phần khuấy động trào lưu diện quần chẽn siêu ngắn, jumpsuit ngắn khi tham gia biểu diễn trên sân khấu ca nhạc. Tuy nhiên trang phục đời thường và trang phục thảm đỏ của cô trước đây có phần 'kín cổng, cao tường". Ngay sau khi giành được ngôi vị Nữ hoàng khiêu vũ 2014, Thu Thủy đầu tư cho hình ảnh của mình nhiều hơn. Cô đi theo khuynh hướng thời trang sexy để giúp mình mang đến một "diện mạo" mới.

Những bộ váy xòe, váy ngắn tôn nét đáng yêu dần bị loại bỏ và thay thế là váy xuyên thấu, váy xẻ cao bất tận, áo hở eo...Tất cả những mốt mới được cô xử lý một cách tinh tế để phù hợp với vóc dáng và khiến mình bắt mắt hơn.

Ngoại hình đẹp, khuôn mặt xinh xắn, những bản hit phù hợp thị hiếu cùng phong cách thời trang trẻ trung đã giúp ca sĩ Thu Thủy trở thành một trong những nữ ca sĩ trẻ có số lượng fan hùng hậu.

Thu Thủy vốn là người biết chăm chút cho hình ảnh và trang phục mỗi khi xuất hiện tại các hoạt động nghệ thuật cũng như đời thường.

Khi góp mặt tại các sự kiện văn hóa giải trí, Thu Thủy cũng chọn váy xuyên thấu, váy khoe eo thon, khoe ngực đầy để chưng diện (xem thêm) .

Diễn viên Diễm My 9X

Năm 2014 đánh dấu sự thay đổi phong cách thời trang vô cùng ngoạn mục của diễn viên trẻ Diễm My 9X. Cô "lột xác" hoàn toàn với hình ảnh mới và là nhân vật nhiễm "vi rút" sexy nặng nhất so với Linh Chi và Thu Thủy.

Vốn sở hữu khuôn mặt khả ái, vóc dáng mảnh mai, nhưng phong cách thời trang đi theo hướng an toàn khiến Diễm My luôn nhạt nhòa khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Với mong muốn tạo nên sự bứt phá và gây sức hút mạnh mẽ hơn, Diễm My đã sử dụng váy áo khai thác khoảng hở để "đốt mắt" công chúng. Những mẫu váy có khoảng hở táo bạo được nữ diễn viên chọn lựa sử dụng và chính chúng giúp cô tỏa sáng trên thảm đỏ và là cái tên được khán giả nhắc đến nhiều hơn.

Một thời gian dài, Diễm My 9x trung thành với phong cách nhẹ nhàng trong sáng. Những kiểu váy ngắn đáng yêu, váy suông mang tính ứng dụng cao gắn chặt với hình ảnh của cô.

Sở hữu khuôn mặt đẹp, vóc dáng mảnh mai, phong cách thời trang phù hợp lứa tuổi, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, phong cách thời trang của Diễm My có phần mờ nhạt và thiếu sức hút.

Diễm My 9x thể hiện sự "lột xác" khi xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật, thời trang... với những bộ cách sexy táo bạo (xem thêm) .

Mai Nguyên Khuê