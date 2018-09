10 xu hướng áo khoác mùa đông

Áo cape

Kiểu áo choàng không tay tiếp tục thống trị sàn diễn Thu đông năm nay với muôn sắc màu, họa tiết mới lạ. Các nhà tạo mốt thế giới không ngừng hiện đại hóa mốt áo cape nhờ những loại vải cao cấp, họa tiết in đậm sắc nét hay những vật liệu trang trí sang trọng. Chúng dễ dàng mix kèm váy trên gối, quần cắt may, bốt ngắn cổ và túi to bản.

Từ trái qua: Thiết kế của Delpozo và Salvatore Ferragamo.