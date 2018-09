10 tín đồ thời trang thế giới hot nhất 2014

9. Priscila Diniz

Blog: Look at me BR

Có thân hình "nấm lùn" và nhan sắc ít nổi bật song cô gái Brazil lại không ngại phá mọi khuôn khổ để vui chơi với thời trang. Phong cách là một công cụ để thể hiện cá tính độc đáo và cảm xúc của cô. Nàng có thể thoát biến từ một "tắc kè hoa" màu sắc đến cô gái cực ngầu cùng các xu hướng thời thượng. ( Xem thêm style của Priscila )