10 sao thành công nhất khi trổ tài thiết kế

3. Nicole Ritchie

Nữ diễn viên, ngôi sao truyền hình thực tế Nicole Richie bắt đầu lấn sân làng mốt từ năm 2008 khi ra mắt dòng trang sức của mình, House of Harlow (ghép từ tên con gái cô). Chúng được bán trong cửa hàng Robertson Avenue nổi tiếng ở Los Angeles. Năm 2009, cô thiết kế dòng quần áo cho phụ nữ mang thai do hãng thời trang bầu A Pea in the Pod, đặt tên là Nicole.

Trong năm 2010, thương hiệu House of Harlow của ngôi sao series truyền hình The Simple Life mở rộng cả quần áo và giày dép. Cuối năm đó, nữ diễn viên sinh năm 1981 có thêm dòng trang phục Winter Kate. Vào thời điểm ấy, dòng phụ kiện House of Harlow của nàng bán rất chạy, có mặt ở nhiều trung tâm mua sắm lớn.

Nhờ am hiểu về thời trang và thiết kế, Nicole còn trở thành ngôi sao chương trình Fashion Star của đài NBC. Năm 2012, người đẹp mở thêm dòng thời trang cao cấp Macy’s. Hiện nay, cô còn thiết kế dòng trang phục phong cách boho chic cho hãng QVC.