10 quý ông phong cách năm 2014

1. Miguel Baez

Miguel năm nay 46 tuổi, là một quản gia, cựu đấu sĩ bò tót Tây Ban Nha từng đạt nhiều thành tích xuất sắc ở bộ môn này. Anh chính là con rể của nữ thiết kế lừng danh Carolina Herrera, kết hôn Carolina Adriana (ảnh phải) năm 2004.

Món thời trang ưa thích nhất trong tủ đồ của Miguel là những chiếc áo phông ngắn tay hiệu Lacoste, giày da lộn hãng Car Shoe và chiếc đồng hồ Rolex Milgauss do vợ tặng. Anh thích mua sắm ở các cửa hàng Just One và thương hiệu CH của mẹ vợ, còn nếu đi may sẽ chọn cửa hiệu Jaime Gallo tại Madrid. Biểu tượng thời trang trong lòng Miguel là Thân vương xứ Wales.