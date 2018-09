10 'quái nhân' làng mốt dám tiên phong style dị

5. Comme des Garçons - Bà chủ Rei Kawakubo và cuộc cách mạng trong thiết kế

Thương hiệu quốc tế Comme des Garçons bắt đầu vào năm 1969 ở Tokyo (Nhật Bản) do nữ thiết kế Rei Kawakubo sáng lập. Hãng ngay lập tức thành công trong nước, đồng thời tạo nên một làn sóng thời trang mới trên toàn thế giới về thiết kế cho phụ nữ. Cụm từ "Like Boys" (chỉ trang phục nữ giống nam) dường như lần đầu tiên được sử dụng khi bà tung ra thiết kế của mình trên sàn diễn quốc tế, đặc biệt là bộ sưu tập đột phá năm 1981 trình làng tại Paris.

Bằng những bộ cánh màu đen, trắng, xám với cấu trúc mới, Rei Kawakubo hoàn toàn đi ngược với quan điểm về thời trang lúc bấy giờ khi phương Tây chỉ dùng màu đen trong tang lễ. Thế nhưng chất độc lạ trong sáng tạo của bà khiến làng thời trang không thể ngó lơ và được ca ngợi bằng những cụm từ "tiên phong", "trí thức"... Năm nay Rei 72 tuổi. Bà là một trong những nhà thiết kế lớn, truyền nguồn cảm hứng sáng tạo về bản sắc giới tính trong thời trang. Thương hiệu Comme des Garçons do bà sáng lập vẫn là sự lựa chọn của những tín đồ dũng cảm, cá tính. ( Xem thêm thiết kế )