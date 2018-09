10 nhiếp ảnh gia nổi nhất làng thời trang

Họ biến các chân dài bình thường lên hàng siêu mẫu và ghi dấu tên tuổi nhiều thương hiệu vào tâm trí giới mộ điệu.

Trong làng thời trang, nhiếp ảnh gia được coi là một "mắt xích" không thể thiếu. Họ không chỉ giúp các thương hiệu quảng bá được sản phẩm tới khách hàng tiềm năng mà còn "phù phép" cho những chân dài không tên tỏa sáng trên sàn catwalk cũng như các tạp chí. Hơn 150 năm phát triển, không ít các nhiếp ảnh gia được làng mốt phát hiện cũng như nuôi dưỡng. Đến nay, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông, các tay máy càng có nhiều cơ hội được thể hiện tài năng. Nhờ đó, bàn tiệc thời trang thế giới trở nên ngày một phong phú, đưa giới mộ điệu đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

10. Annie Leibovitz

Tay máy Annie Leibovitz từng khiến làng mốt mê mệt với seri hình chụp sao hóa thân thành nhân vật cổ tích hay tấm hình cuối cùng của John Lenon.

Annie Leibovitz xuất phát điểm là nhân viên nhiếp ảnh của tạp chí Rolling Stones từ năm 1970. Đến năm 1973, bà trở thành phụ trách hình ảnh của tạp chí và giữ vị trí này trong suốt 10 năm. Các tác phẩm chụp người nổi tiếng của Annie Leibovitz giúp định hình phong cách cho Rolling Stones như ngày nay. Mặc dù đến những năm 1980, Annie Leibovitz mới bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang nhưng bà vẫn gặt hái được không ít thành công. Những tấm hình gây sốt của bà có thể kể đến giây phút John Lennon khỏa thân ôm Yoko Ono 5 tiếng trước khi bị ám sát hay Miley Cyrus bán khỏa thân trên bìa Vanity Fair.

Các tác phẩm của Annie Leibovitz

9. Juergen Teller

Juergen Teller nổi tiếng với phong cách chụp ảnh thừa sáng.

Phong cách chụp ảnh thừa sáng và không chỉnh sửa là dấu ấn đặc trưng của Juergen Teller trong làng nhiếp ảnh. Hầu hết các tác phẩm của anh đều đầy màu sắc, điển hình là các chiến dịch quảng cáo sản phẩm của Marc Jacobs. Bên cạnh đó, nhiếp ảnh gia Đức còn tự đưa mình vào ảnh quảng cáo của các hãng, ví dụ tấm chụp cùng Cindy Sherman cho Marc Jacobs năm 2005. Danh sách khách hàng thân thiết của Juergen Teller còn có Helmut Lang, Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood và Céline. Ngoài quảng cáo, hình chụp của anh còn xuất hiện trên nhiều tạp chí như Vogue, Another Magazine, Index, W, Self Service, Details, Purple, i-D... Năm 2008, Juergen Teller đã hợp tác cùng Marc Jacobs để cho ra cuốn sách ảnh Juergen Teller: Marc Jacobs Advertising 1997-2008. Kết quả là ấn phẩm này được đặt mua hết sạch chứ không phải chờ tới lúc được đưa lên kệ.

Các tác phẩm của Juergen Teller

8. Rankin

Rankin được biết tới là người lập ra không ít các tạp chí thời trang nổi tiếng hiện nay.

John Rankin Waddell, thường gọi là Rankin, không những là nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng trong làng thời trang mà còn ở nhiều lĩnh vực khác. Các tác phẩm của anh xuất hiện trên đủ loại ấn phẩm, từ tạp chí, quảng cáo cho đến video tài liệu, ca nhạc. Ngoài bộ sưu tập hình thời trang khổng lồ, anh còn từng mở nhiều tạp chí thời trang như Dazed & Confused, Another, Another Man và Hunger..

Các tác phẩm của Rankin

7. Patrick Demachelier

Patrick Demachelier là nguồn cảm hứng cho không ít các tiểu thuyết, phim ảnh lẫn show truyền hình.

Bước chân muộn vào làng thời trang, Patrick Demachelier thu hút sự chú ý của hàng loạt tạp chí như Elle, Marie Claire, 20 Ans Magazine, Vogue và Harper's Bazaar. Trong suốt 12 năm hợp tác với Harper's Bazaar, ông là người chịu trách nhiệm chụp bìa cho hầu hết các số của tạp chí. Không những vậy, các chiến dịch quảng cáo của nhiều hãng lớn gồm Dior, Louis Vuitton, Celine, TAG Heuer, Chanel, Yves Saint Laurent, Lacoste, Calvin Klein và Ralph Lauren sau khi được Patrick Demachelier "phù phép" cũng trở thành hiện tượng trong làng mốt. Sức ảnh hưởng của ông còn lan sang cả tiểu thuyết, phim ảnh lẫn show truyền hình (The Devil Wears Prada, Sex and the City và America's Next Top Model)

Các tác phẩm của Patrick Demachelier

6. Bruce Weber

Làng thời trang một thời từng phát sốt với các tấm hình quảng cáo gợi cảm của hãng CK do Bruce Weber thực hiện.

Khởi nghiệp với các tấm ảnh trên tạp chí GQ vào cuối những năm 70 nhưng tên tuổi của Bruce Weber được nhắc đến rộng rãi vào cuối những năm 80-90. Dấu ấn của Bruce khi nổi lên là các tấm hình cặp đôi dị dính và đồng tính quảng cáo đen trắng cho hãng Calvin Klein. Các tấm hình quảng cáo nổi tiếng mà ông từng chụp là của các hãng Calvin Klein, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch và Versace. Trong khi đó, số lượng tạp chí có đăng hình của Bruce Weber cũng không ít, từ Vogue, GQ, Vanity Fair, Elle, cho đến Interview.

Các tác phẩm của Bruce Weber

5. Mario Testino

Mario Testino có những tấm hình chụp người nổi tiếng đình đám.

Mario Testino được coi là huyền thoại của làng nhiếp ảnh thời trang. Ông là tác giả của không ít các tấm hình chụp nổi tiếng của công nương Diana, Emma Watson, Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Kristen Stewart, Gisele Bundchen hay Lady Gaga. Cùng "cánh tay phải", stylist Carine Roitfeld, ông được coi là người giúp Gucci vực lại hình ảnh với hàng loạt chiến dịch quảng cáo đột phá. Mario luôn được các tạp chí và hãng thời trang hàng đầu săn đón.

Các tác phẩm của Mario Testino

4. Steven Meisel

Steven Meisel từ nhỏ đã có niềm đam mê ghi lại hình ảnh của các nhan sắc và chân dài.

Từ bé, Steven Meisel đã bị ám ảnh bởi người mẫu và các nhan sắc như Twiggy, Veruschka và Jean Shrimpton. Năm 12 tuổi, ông nhờ bạn bè giả làm thư ký của nhiếp ảnh nổi tiếng Richard Avedon gọi cho các công ty quản lý để được chụp hình người mẫu. Steven gia nhập làng thời trang với những tấm hình đầu tiên đăng trên tạp chí Vogue và W. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia 60 tuổi chỉ được công chúng chú ý khi chụp cho cuốn sách Sex của Madonna vào năm 1992. Hiện tại, Steven thường hợp tác với tổng biên tập Vogue Italy, Franca Sozzani, để chụp bìa cho tạp chí này.

Ngoài nhiếp ảnh, Steven Meisel còn từng làm nhà thiết kế, stylist, làm tóc, trang điểm. Nhờ những công việc liên quan đến thời trang, ông phát hiện ra không ít các chân dài đình đám, gồm Linda Evangelista, Naomi Campbell, Kristy Turlington, Lara Stone, Coco Rocha và Raquel Zimmerman.

Các tác phẩm của Steven Meisel

3. Inez & Vinoodh

Gia đình của Inez van Lamsweerde và Vinoodh Matadin.

Bộ đôi nhiếp ảnh gia Inez van Lamsweerde và Vinoodh Matadin bắt đầu "chinh phạt" làng nhiếp ảnh từ năm 1986. Tài nặng của họ được người trong giới chú ý sau khi giới thiệu hàng loạt dự án như Lawina, MoMA PS1 hay các tấm hình đăng trên tạp chí BLVD. Những tấm hình chụp ấn tượng, hơi "quái" giúp Inez van Lamsweerde và Vinoodh Matadin giành được không ít các giải thưởng từ Vogue, Vogue Paris , Vogue Italy, W, Visionaire, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, L’Uomo Vogue cho đến Interview.. Những chiến dịch quảng cáo mà cặp đôi này từng chụp cho các hãng Yves Saint Laurent, Balmain, Nina Ricci, Jean-Paul Gaultier, Isabel Marant, Giuseppe Zanotti, Lanvin Homme, Miu Miu, Balenciaga, Givenchy cũng được coi là biểu tượng trong làng thời trang.

Các tác phẩm của Inez & Vinoodh

2. Nick Knight

Nick Knight khiến làng mốt chú ý từ khi anh còn là sinh viên.

Nick Knight được làng thời trang biết tới nhờ cuốn sách về nhiếp ảnh Skinheads vào năm 1982 trong khi vẫn đang là sinh viên. Tài năng của anh được tạp chí i-D cũng như các nbà thiết kế như Yohji Yamamoto, Peter Saville quan tâm và mời chụp cho họ. Hiện tại, danh sách khách hàng của Nick Knight hầu hết các các hãng top: Alexander McQueen, Calvin Klein, Christian Dior, Jil Sander, Lancôme, Levi Strauss, Yves Saint Laurent... Nhờ cống hiên của mình trong ngành thời trang thế giới, năm 2010, Nick Knight đã được phong tước Hiệp sĩ OBE (Officer of the Order of the British Empire, tước hiệu xếp thứ 4 trong hệ thống tước hầu gồm 5 bậc của Hoàng gia Anh)

Các tác phẩm của Nick Knight

1. Mert & Marcus

Đôi bạn Mert Alas và Marcus Piggott gây "sốt" với những tấm hình chụp thời trang sáng tạo.

Mert Alas và Marcus Piggott đứng đầu trong danh sách các nhiếp ảnh gia "hot" hiện nay. Nguyên nhân là bởi các tác phẩm của họ có độ phủ lớn, từ các tạp chí trên khắp thế giới (Vogue USA, Vogue Italia, W Magazine, Pop Magazine, Numéro...) cho tới đủ các hãng thời trang lớn nhỏ khác nhau (Louis Vuitton, Missoni, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Fendi, Kenzo, Miu Miu...). Bắt đầu hợp tác cùng nhau từ những năm 1990, tài năng nhiếp ảnh cộng với óc sáng tạo tuyệt dựa trên kỹ thuật số đem lại cho hãng Mert & Marcus luôn dẫn đầu về mức độ hoàn hảo của mỗi tấm hình cũng như độ độc đáo về cách truyền tải nội dung.

Các tác phẩm của Mert & Marcus

Thành Trương

Ảnh: WP