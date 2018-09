10 người mẫu 'béo' có ảnh hưởng nhất

Tự tin với thân hình trên 60kg, họ cố gắng thay đổi tư duy về vẻ đẹp người mẫu của ngành công nghiệp thời trang.

Năm 2013 được coi là thời điểm giới mẫu "béo" gặt hái được nhiều sự chú ý. Câu chuyện phom dáng và sự tự tin của các nàng ma-nơ-canh tròn trịa khiến giới mộ điệu thời trang cùng nhiều nhà thiết kế nhận thấy nét đẹp đầy đặn cũng quyến rũ và gợi cảm không kém vẻ "mình hạc xương mai" thường thấy trên sàn catwalk.

Cùng Ngôi Sao điểm mặt các chân dài "mũm mĩm" có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay!

1. Jennie Runk

Sinh năm: 1989 Cân nặng: 72 kg Chiều cao: 1m78 Số đo ba vòng: 102-84-114

Mặc dù là gương mặt mới nổi nhưng Jennie Runk nhanh chóng được công chúng chú ý khi được hãng H&M mời về đóng quảng cáo áo tắm. Mặc cho thiên hạ bàn tán không ngớt về mình, nàng đã tự viết một bức tâm thư gửi đến BBC. Điều bất ngờ những dòng Jennie viết đã truyền cảm hứng cho không ít các cô gái có thân hình đầy đặn tự tin hơn về cơ thể của mình đồng thời đánh tan mọi nghi ngờ trước quyết định của hãng thời trang khi lựa chọn cô làm gương mặt đại diện.

2. Saffi Karina

Sinh năm: 1986 Cân nặng: 65 kg Chiều cao: 1m78 Số đo ba vòng: 81-71-100

Saffi Karina trước đây vốn là một người mẫu có thân hình mảnh mai "ăn khách". Tuy nhiên, do sự biến đổi khắc nghiệt của làng thời trang, kích thước quần áo trở nên ngày một nhỏ và không còn vừa vặn với thân hình nên công ty quản lý đã quyết định kết thúc hợp đồng với cô vào tháng 4 năm nay. Bị "bỏ rơi", Saffi quyết định trở thành người mẫu ngoại cỡ với lý do: "Tôi muốn mình có được một cơ thể khỏe mạnh và trở thành một hình mẫu lý tưởng cho để thay đổi suy nghĩ của các cô gái trẻ về việc chỉ có người mẫu gầy mới được bước chân vào làng thời trang". Ngay sau đó, cô dã được mời vào dự án Curve Project London có quy mô lớn để hướng dẫn người mẫu trẻ cách trang điểm, làm tóc, chụp hình, đi catwalk cũng như truyền đạt kinh nghiệm trong nghề.

3. Crystal Renn

Sinh năm: 1986 Chiều cao: 1m75 Cân nặng: 67 kg Số đo ba vòng: 99-81-109

Giống Saffi Karina, Crystal Renn cũng là người mẫu "rẽ ngang" từ kích thước chuẩn sang ngoại cỡ với mục đích cải thiện sức khỏe. Cô cho biết việc theo đuổi nghiệp mẫu "chính thống" đã khiến cơ thể mình bị mắc chứng biếng ăn. Trong cuộc thảo luận về sức khỏe và sắc đẹp của người mẫu diễn ra vào tháng 2 năm nay, Crystal đã tiết lộ không ít những câu chuyện bất ngờ về việc mình phải giữ phom ra sao đồng thời khuyên các nhà thiết kế nên tạo ra các mẫu quần áo với kích thước chuẩn lớn hơn bây giờ.

4. Justine LeGault

Sinh năm: 1987 Chiều cao: 1m75 Cân nặng: 68 kg Số đo ba vòng: 91-81-114

Justine LeGault gây chú ý cho giới mộ điệu thời trang khi bìa tạp chí Elle Quebec đăng hình cô phô diễn hết đường cong mặn mà trên cơ thể. Sự đón nhận từ công chúng khiến cho nàng mẫu Canada sung sướng tới nỗi phải cập nhật ngay trên Facebook rằng: "Những phản hồi tích cực trên bìa Elle làm tôi vui quá. Có vẻ như người ta không còn quá sốc như nhìn thấy người mẫu có đường cong trên phương tiện đại chúng. Đây quả là tin đáng mừng!".

5. Robyn Lawley

Sinh năm: 1989 Chiều cao: 1m88 Cân nặng: 81,6 kg Số đo ba vòng: 99-78-104

Robyn được coi là người đứng top trong làng mẫu ngoại cỡ. Cô từng xuất hiện trên hàng loạt tạp chí "đỉnh" như Vogue Italy, Marie Claire hay Elle Pháp. Bên cạnh đó, cô cũng là người mẫu ngoại cỡ đầu tiên được tham gia vào chiến dịch quảng cáo của một hãng thời trang cao cấp là Ralph Lauren vào tháng 9/2012.

6. Tara Lynn

Sinh năm: 1983 Chiều cao: 1m75 Cân nặng: 68 kg Số đo ba vòng: 96-86-120

Không chỉ sở hữu gương mặt hút hồn, Tara còn được tạp chí Elle Pháp nhắc đến là hình mẫu lý tưởng mà mọi người phụ nữ đều hướng đến mặc dù thân hình của cô không hề mảnh mai. Năm 2010, cô cũng từng xuất hiện trên bìa Vogue Italy và được đón nhận nhiều lợi khen ngợi từ các chuyên gia cũng như "tín đồ" thời trang thế giới.

7. Ashley Graham

Sinh năm: 1988 Chiều cao: 1m75 Cân nặng: 70 kg Số đo ba vòng: 96-75-114

Quảng cáo đồ lót của hãng Lane Bryant bị cấm chiếu trên các kênh truyền hình và nhận được những phản hồi tiêu cực khiến cho tên tuổi của Ashley Graham nổi như cồn. Sau khi bị cấm chiếu, người mẫu đã thể hiện sự chán ngán của mình bằng cách tuyên bố: "Người mẫu quảng cáo Victoria's Secret thì được tung tăng với đủ loại đồ lót mọi lúc mọi nơi. Trong khi đó, những phụ nữ có vóc dáng lớn hơn một chút thì bị 'đá' ngay lập tức". Sự bức xúc của cô nhận được sự ủng hộ lớn từ giới mộ điệu, giúp cho công chúng nhìn nhận tích cực hơn về những người mẫu có thân hình tròn trịa.

8. Tess Munster

Sinh năm: 1985 Chiều cao: 1m88 Cân nặng: 118 kg Số đo ba vòng: 124-124-132

Xuất phát điểm không phải là người mẫu, Tess Munster ban đầu được công chúng chú ý với tư cách là một blogger thời trang. Những bài viết về cách mặc áo tắm, phối trang phục và trang điểm đi kèm với hình ảnh minh họa do chính cô làm mẫu đã tạo ra sức hút lớn đối với những người yêu thời trang. Khi phát hiện Tess Muster, Hufflington Post đã mời cô tham dự vào chiến dịch One Size Doesn't Fit All (tạm dịch: Quần áo một size không thể vừa với tất cả mọi người) vào tháng 11 năm ngoái. Tên tuổi của blogger này dần được biết đến ngày một rộng rãi, đồng nghĩa với việc cô được mời làm người mẫu cho nhiều chiến dịch quảng cáo của các hãng lớn nhiều hơn.

9. Candice Huffine

Sinh năm: 1985 Chiều cao: 1m78 Cân nặng: 72 kg Số đo ba vòng: 96-99-116

Tên tuổi của Candice Huffin trở thành hiện tượng khi hình ảnh nude của cô xuất hiện trên bìa tạp chí S Moda. Không chỉ chiêm ngưỡng được những đường cong tròn trịa sexy của một người mẫu ngoại cỡ, công chúng còn được hiểu rõ hơn về thế giới các nàng ma-nơ-canh có cơ thể đầy đặn cũng như sự ảnh hưởng tốt, xấu của giới mẫu đến tư duy về vẻ đẹp cơ thể phụ nữ. "Tờ Vogue Italy từng khiến ngành công nghiệp nhận thức được vẻ đẹp, sức hút và sự khỏe mạnh của những người mẫu như tôi. Ngày nay, mọi người đang muốn nhìn thấy nhiều người như thế. Những cuộc tranh luận không dứt trong làng thời trang đã và đang diễn ra cho thấy mọi người muốn thấy các cô gái thật hơn là người mẫu có vóc dáng qua chỉnh sửa Photoshop", cô chia sẻ.

10. Velvet d'Amour

Sinh năm: 1967 Chiều cao: 1m72 Cân nặng: 136 kg Số đo ba vòng: chưa rõ

Nàng mẫu "béo" có thân hình đồng hồ cát trở nên nổi tiếng khi được Jean Paul Gaultier mời tham gia catwalk vào show diễn xuân hè 2007 tại Paris, Pháp. Tuy nhiên, không vì vậy mà Velvet cố gắng thay đổi bản thân để trở thành người mẫu "chính thống". Thay vào đó, cô tham gia vào không ít các chiến dịch lớn nhằm thay đổi tư duy của các tạp chí và nhà thiết kế về vẻ đẹp của người mẫu ngoại cỡ. Velvet d'Amour đang sở hữu một tạp chí có tên VOL*UP*2 khuyến khích các độc giả tự chỉ ra điểm khiếm khuyết trên cơ thể và phô diễn hoàn toàn những phần đẹp còn lại của cơ thể trên các trang báo.

Thành Trương