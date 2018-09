10 chiêu phối màu sắc thú vị cho phái đẹp

8. Tím lavender + Vàng + Nâu + Be

Không thực sự an toàn với những người mix "non tay" nhưng cách mix bốn gam màu này cũng là chiêu thú vị đáng để thử và có thể tạo hiệu ứng màu sắc đẹp cho các quý cô tinh tế.