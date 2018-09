10 chân dài mới của Victoria's Secret show

Người mẫu Kate Grigorieva mang quốc tịch Nga, sinh năm 1989. Kate cao 1m80, số đo 83-61-89. Cô tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và người mẫu ở Nga như Hoa hậu Nga 2010, Hoa hậu Nga 2012, đoạt danh hiệu Á quân cuộc thi Next Top Model phiên bản Nga năm 2012.

Chân dài xứ bạch dương bắt đầu lấn sang sàn diễn quốc tế từ Tuần lễ thời trang Thu đông 2014 tại New York với show Donna Karan, sau đó lọt vào mắt xanh của hàng loạt nhà mốt Carolina Herrera, Alexander Wang, Oscar de la Renta, Derek Lam, Prabal Gurung, Rag & Bone, Ralph Lauren.

Tại Paris and Milan, cô chinh phục các thương hiệu cao cấp Dior, Givenchy, Versace, Gucci, Dolce & Gabbana, Celine, Isabel Marant, Nina Ricci, Elie Saab, Roberto Cavalli, Alexander McQueen, Balmain, Giambattista Valli, Emilio Pucci... Mùa thời trang Xuân hè 2015, Kate trình diễn tại show Dsquared2 và Stella McCartney.