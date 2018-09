10 bộ váy xẻ vạt lộ liễu của sao

Thời gian gần đây, Selena Gomez làm nhiều người bất ngờ với phong cách thời trang ngày càng sexy, cả trong các sự kiện lẫn khi dạo phố. Tham dự gala từ thiện do tài tử Leonardo DiCaprio tổ chức trên du thuyền sang trọng ở Italy ngày 24/7, giọng ca Come and Get It chọn đầm vạt đắp dài chấm đất, việc di chuyển trở nên khó khăn. Chính thiết kế này là "thủ phạm" gây ra tình huống hớ hênh lúc Selena kéo váy để tiện bước đi.