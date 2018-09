Xe khách chở 2 cá thể hổ ngâm trong bình thủy tinh

Tài xế và phụ xe khai vận chuyển hai cá thể hổ ngâm trong dung dịch màu vàng cho một người ở bến xe miền Đông đưa ra Hà Nội.

Lúc 19h ngày 19/4, tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), tổ công tác Phòng cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Nghệ An) phát hiện xe khách biển thành phố Hồ Chí Minh, hành trình Nam - Bắc, có dấu hiệu nghi vấn chở hàng cấm nên yêu cầu kiểm tra.

Tại khoang để hành lý, cảnh sát phát hiện hai bình thủ tinh có chứa 2 cá thể nặng tổng cộng hơn 40kg, được ngâm dung dịch màu vàng.

Mỗi cá thể hổ nặng hơn 20 kg. Ảnh: Công an cung cấp.

Làm việc với cơ quan điều tra, tài xế Nguyễn Xuân Năm (43 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và hai phụ xe khai, ngày 18/4, họ nhận vận chuyển hai cá thể hồ cho một người tại bến xe miền Đông đưa ra Hà Nội.

Hiện, tang vật là cá thể hổ cùng xe khách bị công an niêm phong để phục vụ điều tra.