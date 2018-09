Vinamilk vào nhóm dẫn đầu về mức nộp thuế năm 2014

Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tiếp tục nằm trong top 10 đơn vị nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất cả nước.

Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V1.000) được xây dựng dựa trên kết quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập từ năm 2010.

Năm 2014, tổng thuế thu nhập doanh nghiệp do các doanh nghiệp V1.000 đóng góp vào ngân sách Nhà nước là 80.460 tỷ đồng (giảm 0,54% so với năm 2013), chiếm 10,2% tổng thu ngân sách Nhà nước. Trong đó, 57% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp toàn bảng là do 100 doanh nghiệp dẫn đầu nộp.

9 tháng đầu năm, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đạt doanh thu 24.362 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 2.666 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2013, Vinamilk cũng đứng trong top 10 về mức đóng thuế, với mức thu 31.764 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.243 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2012.

Nhà máy sữa bột trẻ em của Vinamilk có công suất 54.000 tấn một năm, đáp ứng nhu cầu về sữa cho hơn 700.000 trẻ em mỗi năm.

2 năm qua, doanh nghiệp mở thêm 2 nhà máy sản xuất sữa bột và sữa nước ở Bình Dương với tổng vốn trên 4.000 tỷ đồng. Đơn vị cũng đầu tư 19,3% cổ phần tại nhà máy Miraka (New Zealand). Việc mua 70% cổ phần của nhà máy sữa Driftwood (Mỹ) và khai thác hiệu quả đã đem lại doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng cho Vinamilk trong năm 2014.

Để tiếp tục phát triển tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, trong năm 2014, Vinamilk khởi công nhà máy 23 triệu USD tại Campuchia, với tỷ lệ sở hữu 51%. Dự án dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2015, doanh thu ước tính 35 triệu USD trong năm đầu tiên và tăng dần qua các năm. Ngoài ra, Vinamilk cũng mở rộng nguồn nguyên liệu và tiếp cận thị trường châu Âu bằng dự án 3 triệu USD đầu tư vào Ba Lan.

Dây chuyền sản xuất sữa bột hiện đại của doanh nghiệp.

Vinamilk hiện giữ thị phần lớn nhất ngành sữa tại Việt Nam, trong đó sữa nước chiếm hơn 50% thị phần. Sản phẩm của doanh nghiệp này hiện có mặt ở hơn 31 nước trên toàn cầu. Các mặt hàng xuất khẩu bao gồm sữa bột trẻ em, bột dinh dưỡng, sữa đặc, sữa nước, nước giải khát, sữa đậu nành, sữa chua. Trong 3 năm tới, Vinamilk tập trung xuất khẩu vào thị trường Trung Đông, châu Phi, Cuba và Mỹ.

Công ty đặt mục tiêu doanh số khoảng 3 tỷ USD và đứng vào top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới vào năm 2017.

Minh Tân