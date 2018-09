Vinamilk hỗ trợ nhà nông giảm chi phí chăn nuôi

Hãng sữa này cung cấp cám hỗn hợp trực tiếp đến các hộ chăn nuôi bò sữa với giá giảm 600-800 đồng mỗi kg.

Đây là chiến lược nhằm giúp bà con nông dân giảm chi phí chăn nuôi bò sữa, từng bước cải thiện giá thành sản xuất sữa tươi nguyên liệu. Điều này cũng giúp giá sữa của Việt Nam tiếp cận bằng giá thế giới để nâng cao năng lực cạnh tranh khi hội nhập TPP.

Sau hơn một tháng triển khai chương trình cung cấp cám hỗn hợp trực tiếp, nhiều hộ chăn nuôi bò sữa ở Củ Chi (TP HCM), Long An, và Tiền Giang tham gia chương trình đã gửi những thông tin tích cực về Vinamilk.

Trước đây, việc hộ nông dân tự mua cám dẫn đến giá thức ăn chăn nuôi cao, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất sữa nguyên liệu. Khi tự mua cám, người dân luôn phải mua thức ăn (cám hỗn hợp) với giá cao do qua nhiều lớp trung gian nên có sự chênh lệch 15-20% so với giá cám mà các trang trại Vinamilk mua. Khi công ty cung cấp cám trực tiếp, bà con không phải mua qua trung gian, đại lý, vừa đảm bảo được chất lượng vừa giảm chi phí đầu vào.

Sau hơn một tháng triển khai chương trình cung cấp cám hỗn hợp trực tiếp, chương trình đã nhận nhiều phản hồi tích cực từ các hộ chăn nuôi bò sữa ở Củ Chi (TP HCM), Long An, và Tiền Giang. Giá cám không những giảm hơn so với trước đây mà còn được kiểm soát chất lượng tốt hơn, nên đàn bò không chỉ tăng về sản lượng sữa vắt hàng ngày mà chất lượng cũng được cải thiện tốt hơn. Sản lượng sữa của đàn bò nhiều hộ đã tăng 1-2kg mỗi con một ngày. Cá biệt có con cho sữa tăng hơn 3kg một ngày so với trước đây.

Đơn cử hộ ông Nguyễn Văn Hiền (ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đang nuôi 14 con bò với 8 bò vắt sữa, bán cho Vinamilk hơn 140kg sữa một ngày. Sau khi cho ăn cám công ty cung cấp thì năng suất sữa bình quân đã tăng hơn 3,3kg một con một ngày (từ 13,8kg lên 17,1kg). Trước đây chất lượng sữa thường không ổn định nhưng nay cải thiện rõ rệt.

Từ tháng 2/2016, Vinamilk đã triển khai giải pháp cung cấp cám hỗn hợp trực tiếp đến các hộ chăn nuôi bò sữa nhằm hỗ trợ bà con chuẩn bị lộ trình giảm chi phí chăn nuôi.

Bên cạnh hoạt động thu mua sữa, Vinamilk còn duy trì các hoạt động khuyến nông, tư vấn kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật miễn phí cho hộ chăn nuôi bò sữa nhằm nâng cao chất lượng sữa và hiệu quả kinh tế nông hộ, bảo vệ môi trường. Trong năm 2015, doanh nghiệp đã tổ chức 31 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa với chuyên đề về "Dinh dưỡng trên bò và cách thức xây dựng khẩu phần ăn hợp lý cho bò sữa" đã thu hút đông đảo hộ chăn nuôi tham gia. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật cũng tiến hành hàng nghìn lượt tư vấn trực tiếp tại nông hộ hoặc thông qua các hình thức tư vấn bằng điện thoại, hội thảo tại chuồng nuôi, tổ chức gọt móng bò cho đàn bò của hàng trăm hộ dân.

Trong năm nay và các năm tiếp theo, Vinamilk sẽ tiếp tục xúc tiến những giải pháp cải thiện chất lượng con giống bằng cách loại bỏ các con giống chất lượng kém, cấp con giống tốt thông qua các hình thức tín dụng, cung cấp dịch vụ gieo tinh nhân tạo trong đó chú trọng đến việc sử dụng các dòng tinh cao sản, tinh giới tính. Kèm theo đó là việc cải thiện chuồng trại, hệ thống làm mát để khắc phục stress nhiệt.

Khẩu phần, chế độ nuôi dưỡng chăm sóc đàn bò cũng được chú trọng để nâng cao năng suất, chất lượng sữa và sức khỏe đàn bò. Quy trình nuôi dưỡng chăm sóc các giai đoạn sản xuất của bò sẽ được chuẩn hóa nhằm cải thiện sức khỏe, kiểm soát các bệnh viêm vú (đặc biệt là viêm vú tiềm ẩn), chân móng, acid dạ cỏ. Công ty còn hỗ trợ các cơ quan chức năng địa phương tăng cường kiểm soát dịch bệnh thông qua các biện pháp phòng dịch, tiêm phòng...

Đồng thời, Vinamilk sẽ tiếp tục tập trung vào việc tổ chức hệ thống cung cấp thức ăn, dịch vụ, coi đây là một trong những biện pháp kinh tế chính giúp giảm giá thành sản xuất chính.

Minh Trí