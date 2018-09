Tuyết rơi trên núi Ba Vì, Hà Nội

Cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, đỉnh núi Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội) sáng 24/1 cũng có tuyết rơi với mật độ khá dày.

Theo ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ du lịch sinh thái và giáo dục môi trường (Vườn quốc gia Ba Vì), khoảng 6h sáng 24/1 tuyết bắt đầu rơi nhiều trên núi Ba Vì, rơi nhiều nhất tầm 9h sáng trên khu vực đền Thượng, cách cổng rừng quốc gia khoảng 13 km.

Nhiều bạn trẻ đã đổ lên núi Ba Vì ngắm tuyết. Ảnh: phuot

"Tôi đang đứng trên đỉnh Tản Viên ở độ cao 1.227 m. Lúc này tuyết vẫn đang rơi dày, nhìn xung quanh trắng xóa tuyết, nhiệt độ khoảng 0 độ C", ông Thế cho biết lúc 13h chiều.

Ngay khi biết có tuyết rơi trên núi Ba Vì, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã đổ lên núi ngắm tuyết. Hiện Vườn quốc gia Ba Vì vẫn mở cửa bình thường, đường giao thông lên núi không bị ách tắc, song lãnh đạo vườn quốc gia Ba Vì khuyến cáo du khách đi lại cẩn thận vì đường trơn trượt.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ du lịch Vườn quốc gia Ba Vì cho biết thêm, mùa đông năm 2007 đỉnh núi Ba Vì từng có tuyết, nhưng rơi vào ban đêm, mật độ thưa nên ít người biết.

Tuyết rơi trắng xóa ở đỉnh núi Tản Viên, cao 1.227 m so với mực nước biển. Ảnh: phuot.

Cơ quan khí tượng ghi nhận lúc 13h chiều nay nhiệt độ miền Bắc vẫn trên đà giảm. Có 5 điểm dưới ngưỡng 0 độ C, gồm: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -4,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) -3,1 độ C; Pha Đin (Điện Biên) -1,3 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) -1 độ C; Mộc Châu (Sơn La) -0,5 độ C.

Nhiều điểm khác tiệm cận 0 độ C, như: Đồng Văn (Hà Giang) 0,3 độ C; TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), TP Sơn La (tỉnh Sơn La) 3,1 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 4,2 độ C. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nền nhiệt từ 7 độ trở xuống.

Do không khí lạnh đang tăng cường nên nhiều khả năng băng giá, tuyết rơi sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, chứ không dừng lại ở Sa Pa, Bát Xát (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bình Liêu (Quảng Ninh) và Ba Vì (Hà Nội).

Vườn quốc gia Ba Vì nằm trên địa bàn 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội), huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình), cách thủ đô Hà Nội 60 km. Trong Vườn quốc gia Ba Vì có một số đỉnh núi có độ cao trên 1.000 m như đỉnh Vua (1296 m), đỉnh Tản Viên (1.227 m), đỉnh Ngọc Hoa (1.131 m), đỉnh Viên Nam (1.081 m) và một số đỉnh thấp hơn như đỉnh Hang Hùm (776 m), đỉnh Gia Dê (714 m)…

