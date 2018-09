Truy sát ở Sài Gòn do mâu thuẫn khi ăn giỗ

Mâu thuẫn tại đám giỗ ở Long An, Bình và Khuya hẹn nhau về Sài Gòn giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến vụ truy sát ở ngã tư Hàn Hải Nguyên - Phú Thọ.

Vết máu mà nạn nhân gục xuống sau khi bị truy sát. Ảnh: Châu Thành

Ngày 26/9, Công an quận 11 (TP HCM) cho biết đang truy bắt Nguyễn Văn Khuya (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Nguyễn An Bình (ngụ Long An) - hai nghi can truy sát dẫn đến cái chết của Thái Văn Bình (38 tuổi) ở ngã tư Hàn Hải Nguyên - Phú Thọ khiến Thái Văn Bình (38 tuổi) vào tối 25/9.

Theo điều tra ban đầu, sáng 25/9, Thái Văn Bình và Khuya cùng từ quận 11 đi dự đám giỗ của một người quen ở huyện Cần Đước (Long An). Trong bữa tiệc, Bình và Khuya xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn. Quyết thua đủ, Khuya hẹn Bình, sau khi về TP HCM sẽ gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đúng hẹn, khoảng 18h chiều cùng ngày, sau khi từ Long An về lại TP HCM, Bình đang nằm ngủ ở nhà trong hẻm Phú Thọ (phường 1, quận 11) thì nhận được điện thoại của Khuya bảo ra ngã tư Hàn Hải Nguyên - Phú Thọ để nói chuyện. Lo sợ bị Khuya phục kích nên Bình rủ thêm hai em trai Thái Văn Tài và Thái Văn Đức đi cùng.

Cả 3 người chạy xe ra siêu thị cách nhà 150 m thì gặp Khuya đi cùng với Nguyễn An Bình chạy xe máy đến. Sau vài lời đôi co, Khuya ra lệnh cho người đi cùng "chém chết hết cho tao" rồi cả hai dùng mã tấu truy sát Bình, Tài, Đức…khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Bị tấn công bằng hung khí bất ngờ khiến nhóm Bình không kịp trở tay. Bình bị đâm hai nhát làm thủng phổi, gan máu chảy đầy người chạy bộ được hơn 20 m thì gục xuống, hai người đi cùng vứt xe chạy thoát. Bình được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Trong khi đó, sau khi gây án và cùng đồng bọn rời khỏi hiện trường, Khuya đã về nhà trọ ở quận 11 cùng vợ dọn đồ bỏ trốn.

Châu Thành