Trưởng công an TP Thanh Hoá bị dừng việc sau tố cáo nhận tiền 'chạy án'

Đại tá Nguyễn Chí Phương bị đình chỉ công tác một tháng để thanh tra công an làm rõ tố cáo nhận tiền của thuộc cấp cũ.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, cho hay chiều qua (30/11) cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa.

Theo tướng Trung, quy trình này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an nhằm tạo điều kiện cho công tác thanh tra, xác minh tố cáo ông Phương nhận tiền "chạy án".

Trụ sở Công an TP Thanh Hoá nơi ông Phương công tác.

Người đứng đầu công an TP Thanh Hoá bị đình chỉ công tác một tháng, thời gian từ 3/12. Trong thời gian này, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc, kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa được phân công lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa.

Trước đó, anh Đỗ Đức Hiếu, nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa, gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, tố cáo ông Nguyễn Chí Phương nhận tiền "chạy án".

Nội dung đơn nêu ngày 18/7, anh Hiếu lấy xe máy Honda Air Blade, tang vật của người vi phạm đang để trong nhà xe của Công an TP Thanh Hóa, mang ra ngoài để "sửa chữa làm phương tiện đi lại".

Sự việc bị phát hiện và ngày 19/7, đại tá Nguyễn Chí Phương yêu cầu anh Hiếu đưa cán bộ điều tra cùng đi thu hồi chiếc xe về đơn vị. Lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa sau đó ra quyết định đình chỉ công tác anh Hiếu để làm rõ vi phạm. Anh Hiếu sau đó bị tước quân tịch, khởi tố điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Trong đơn, anh Hiếu cũng thừa nhận "chỉ vì một chút lòng tham mà đã biến mình thành tội phạm".

Anh này cho hay từ khi vướng vào vụ trộm cắp cho đến khi bị tước quân tịch (từ 19/7 đến cuối tháng 11), anh nhiều lần đến nhà riêng của đại tá Phương để nhờ cứu giúp và có đưa tổng cộng 260 triệu đồng trong ba lần cho ông này. Kết quả anh vẫn bị tước quân tịch, nên đến gặp ông Phương đòi lại số tiền nhưng chưa nhận đủ nên làm đơn tố cáo.

Cũng theo trình bày trong đơn, những lần đến nhờ và đòi lại tiền, anh Hiếu đều ghi âm lại các cuộc trao đổi với ông Phương.

Đại tá Nguyễn Chí Phương thừa nhận đang bị thuộc cấp cũ tố cáo nhận tiền. Theo ông Phương, anh Hiếu đã bị tước quân tịch, bị tòa xử án treo về tội trộm cắp. Song đại tá Phương phủ nhận cáo buộc nhận tiền "chạy án".

"Việc đưa quà là có thật nhưng sau đó anh này cố tình không nhận lại. Anh ta bỏ chạy, tôi gọi tổ công tác xuống tiếp nhận và đem trả lại. Nếu tôi nhận của anh ta thì việc gì tôi phải tước", đại tá Phương giải thích thêm.