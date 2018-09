Trang trại bò của Vinamilk nhận chuẩn quốc tế

Sáng 18/7, trang trại chăn nuôi bò sữa của Vinamilk tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An được chứng nhận đạt chuẩn quốc tế Thực hành Nông nghiệp tốt Toàn cầu (Global G.A.P.).

Lễ trao chứng nhận trại sữa bò đạt chuẩn quốc tế cho Global G.A.P. cho hãng sữa Vinamilk diễn ra sáng nay tại Nghệ An.

Sau 8 tháng triển khai tiêu chuẩn Global G.A.P, trang trại Nghệ An của Vinamilk đã được ông Richard De Boer, đại diện Tổ chức Chứng nhận Global G.A.P. ConTrolUnion (Hà Lan) trao giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế Global G.A.P. Đây cũng là trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á được Global G.A.P. chứng nhận và là một trong ba trang trại đạt chuẩn quốc tế Global G.A.P.. của châu Á.

]Bên cạnh trang trại tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An, Vinamilk sẽ tiếp tục triển khai đánh giá Tiêu chuẩn GlobalG.A.P. cho toàn bộ các trang trại còn lại của Vinamilk trên toàn quốc.

Global G.A.P. là công cụ quản lý trang trại nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn lực sản xuất nông nghiệp, góp phần làm giàu cho người nông dân và bảo vệ môi trường. Bên cạnh trang trại tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An, Vinamilk sẽ tiếp tục triển khai đánh giá Tiêu chuẩn GlobalG.A.P. cho toàn bộ các trang trại còn lại của Vinamilk trên toàn quốc. Trước đó, hệ thống 5 trang trại của Vinamilk đều đã đạt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 do Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas (Pháp) cấp.

Ông Nguyễn Đăng Vang (Uỷ viên hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, Chủ Tịch hội chăn nuôi Việt Nam) cho biết chứng nhận trang trại của Vinamilk là tin vui đối với ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam. Ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam đang được Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện phát triển trong nhiều năm qua. Việc trang trại Nghệ An của Vinamilk áp dụng và đạt chứng nhận quốc tế Global G.A.P. sẽ giúp Vinamilk củng cố vị thế của doanh nghiệp dẫn đầu thị phần sữa nội địa và chính phục những thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ.

Đồng An