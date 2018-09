Tổng giám đốc Vinamilk nhận giải thưởng New Zealand ASEAN

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của phái đoàn cấp cao của Chính phủ New Zealand tại Việt Nam, công ty AsureQuality Ltd. của chính phủ New Zealand và Vinamilk đã cùng ký kết bản thỏa thuận chung về việc hợp tác phát triển chuỗi giá trị chuyên ngành nông nghiệp – thực phẩm dựa trên những thực hành tiên tiến nhất của thế giới.