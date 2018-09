Thiếu phụ bị súng công an bắn vào mặt 

Viên đạn được cho là vô tình bắn ra từ súng bắn đạn cao su của người cảnh sát khiến nạn nhân phải đưa đi viện cấp cứu.

20h ngày 28/10, tại nhà chị Phạm Thị Nguyên (31 tuổi, huyện An Lão, Hải Phòng) phát ra tiếng nổ. Mọi người chạy đến thấy chị Nguyên mặt bê bết máu, ngồi sụp dưới nền nhà. Hai con của chị ôm nhau hoảng sợ.

Bùi Xuân Hải (32 tuổi, Phó Công an xã An Tiến, huyện An Lão) có mặt ở đó được cho là người nổ súng. Anh Hải đã đưa chị Nguyên đi cấp tại Bệnh viện đa khoa huyện An Lão, rồi chuyển tới Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng điều trị.

Chị Nguyên tại bệnh viện.

Sáng 29/10, tại bệnh viện, chị Nguyên xác nhận bị anh Hải bắn súng đạn cao su vào mặt song cho rằng do "bị cướp cò". Hai người là bạn thân, khi đến chơi, anh thường để súng ở đầu giường. Mọi lần anh tháo đạn.

Khi hai người chuẩn bị đi ăn ốc, chị đang lấy áo khoác thì tiếng súng vang lên. Khi đó trong nhà có bố mẹ chị trên gác và 2 con nhỏ học bài ở dưới nhà. "Nghe tiếng nổ, cháu đi lên thấy mẹ đầy máu, chú Hải đứng cạnh đó", con gái học lớp 10 của chị Nguyên kể.

Anh Hải đã có gia đình còn chị Nguyên đã ly dị, có 2 con gái.

Theo ông Lương Xuân Thưởng (Trưởng Công an xã An Tiến), Ban công an xã có 2 khẩu súng ngắn bắn đạn cao su là công cụ hỗ trợ được cấp trên trang bị phục vụ cho công việc tuần tra, trấn áp tội phạm

Trường Giang