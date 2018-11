Tàu SAR 411 cứu tàu cá cùng 10 thuyền viên gặp nạn

Bảy giờ tìm kiếm, tàu của trung tâm cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá Nghệ An gặp nạn ở vùng biển cách đất liền 95 hải lý.

Chiều 16/11, tàu cá bị nạn NA 95889 cùng 10 thuyền viên đã được tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 411 lai dắt về tới cảng Cửa Lò (Nghệ An) sau hai ngày trôi dạt.

Thuyền viên trên tàu cá NA 95889 được chăm sóc. Ảnh: Trung tâm tìm kiếm.

Trưa ngày 15/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận tin báo tàu tàu cá NA 95889 TS với 10 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thắng trú huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt ở vùng biển đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc cách biển Cửa Lò 95 hải lý về phía Đông thì bị hỏng máy, không thể khắc phục. Cùng lúc này trên tàu đang có thuyền viên Tô Minh An bị đau bụng dữ dội. Khu vực tàu gặp nạn thời tiết xấu, gió mạnh cục bộ.

Trung tâm tìm kiếm đã điều tàu SAR 411 đang ứng trực tại vùng biển Nghệ An lên đường ứng cứu. Sau 7 giờ tìm kiếm, đêm 15/11 tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu gặp nạn.

Tàu SAR 411 lai dắt tàu gặp nạn vào bờ. Ảnh: Trung tâm tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn đã cấp cứu cho thuyền viên bị bệnh tạm ổn định, khắc phục tạm thời sự cố cho tàu gặp nạn và lai dắt về đất liền. Tới 15h chiều nay tàu cập cảng Cửa Lò.