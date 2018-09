Tác giả cuốn sách 'Cha giàu cha nghèo' tới Việt Nam

Robert Kiyosaki sẽ tới Việt Nam để chia sẻ những dự đoán và kinh nghiệm thành công tại Hà Nội vào ngày 16/11.

Robert Kiyosaki sinh ra và lớn lên ở Hilo, Hawaii trong một gia đình thế hệ thứ tư Nhật Bản - Mỹ. Ông chính là tác giả của cuốn sách từng giúp thay đổi cuộc đời của rất nhiều người dưới tựa đề "Rich Dad Poor Dad - Cha giàu cha nghèo". Tác phẩm đã được dịch ra 51 thứ tiếng cho thị trường của 101 quốc gia.

Robert Kiyosaki.

Robert là một người đa tài, không chỉ nổi danh với một loạt cuốn sách bán chạy như Rich Dad Poor Dad, The 8 New Rules of Money (8 quy tắc của đồng tiền) và Unfair Advantage (Lợi thế không thể cạnh tranh), mà ông còn là một nhà đầu tư, doanh nhân và diễn giả nổi tiếng.

Tuy nhiên trước khi bước lên đỉnh vinh quang, ông cũng từng trải qua quãng thời gian kinh doanh vô cùng vất vả với số nợ từng chạm mốc 850.000 USD. Nhưng Robert không bỏ cuộc, thay vì chìm sâu vào khủng hoảng, ông đã tìm ra cho mình một lối đi riêng, vượt qua những thất bại để đạt thành công về tài chính.

Bên cạnh đó, Robert còn được biết đến thông qua những tiên đoán về tương lai. Người đàn ông từng là một sĩ quan hải quân này đã dự đoán được hiện tượng bong bóng bất động sản vào năm 2008, nhìn thấy trước sự tàn phá và sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư lớn thứ 4 thế giới, Lehman Brothers… Robert mới đây cũng đã đưa ra dự đoán về một cuộc đại sụp đổ vào năm 2016. Nhưng ông cũng cho rằng với những người luôn biết phân tích, định hướng và dự đoán tốt thì việc vượt qua thời điểm khủng hoảng là hoàn toàn có thể.

Buổi diễn thuyết của Robert Kiyosaki tại Cung điền kinh (Trần Hữu Dực, Cầu Diễn, Hà Nội) vào ngày 16/11 do Thăng Long Group tổ chức sẽ giúp người tham dự đưa ra những hoạch định tốt hơn về tương lai, khơi dậy tư duy và tầm nhìn cũng như cách nắm bắt cơ hội để đạt được thành công.

